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Sezon finali görkemli bir ralli ile yapıldı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası sekizinci ve final yarışını kazanan Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu

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Sezon finali görkemli bir ralli ile yapıldı
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Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı 16-17 Aralık 2023 tarihleri arasında yapıldı. İki günlük programla organize edilen Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nin başlangıç seremonisi, servis alanı, seyirci özel etapları ve ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde yapıldı. İlk gün etapları Balıkesir, Mora ve Meriç’te, ikinci gün sabah bölümü ise Alayköy’de yapıldı. Toplam 10 etabın geçildiği rallide Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ile NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.
YAKIN GEÇEN MÜCADELEYİ BOZALANLAR-ODUN İKİLİSİ KAZANDI
İki gün boyunca birbirlerine çok yakın dereceler elde eden NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi ile Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ilk günü sadece saniyenin 10’da 3’ü farkla tamamladıktan sonra ikinci gün Alayköy etabında yaklaşık 5 saniye öne geçen Bozalanlar-Odun ikilisi yarışı kazanmayı başardı. Yeni aracı Volkswagen Polo R5 ile yarışan ve 3 etap zaferi elde eden 2023 KKTC Ralli Şampiyonu ekip Haskasap-Mulla ikilisi 10.7 saniye farkla ikinci olurken, ralliye Skoda Fabia R5 ile yeniden dönen, NEU Drift Racing Team ekibi Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi üçüncüsü oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda Sınıf 2 ilk üçünü de oluşturdular..
ŞAMPİYON MELEKLER RALLİ KUPASI ŞAMPİYONU BİLGİMER-SEVİL İKİLİSİ OLDU
2023 Mahalli Ralli Kupası, sene başında kaybettiğimiz “Şampiyon Melekler”anısına yapıldı. Sınıf 2 harici araçların yarıştığı kupada birinci Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olurken, ikinci Goodyear Racing Team’den Dervis Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu. Üçüncü olan ekip ise Stage Cars Rally Team’den Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Bu sonuçlarla sezonun Şampiyon Melekler Kupası Şampiyonu Bilgimer Rally Team’den Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi oldu.
SINIFLARDA KAZANANLAR BELİRLENDİ
Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra; Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İkas Süpermarket, Cyprus Printing, Mimoza, Günsel, Limon, Chagla Car Care, GoPro, Polaris, Eurol, Genpower’in de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta Sınıf 1’de Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi birinci oldu. Sınıfın ikincisi aynı takımdan Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil olurken, üçüncü Hakan Birinicik-Ahmet Biricik oldu. Sınıf N’de Goodyear Racing Team’den Dervis Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi birinci olurken, onları Stage Cars Rally Team’den Zeki Dermirdeş-Kani Avkıran ikilisi ikinci olarak ve Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi üçüncü olarak takip etti. UTV araçları ile Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi Sınıf R’de birinci olurken Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ikinci oldu. Sınıf 3’te ise Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi birinci oldu. Genç Co-pilotlarda günün birincisi Buse Bilgimer, ikincisi Ahmet Biricik ve üçüncüsü Ahmet Sular oldu. Kadın Co-pilotlarda ise birinci Buse Bilgimer ve ikinci Zeliha Güllü oldu. 
YDÜ İÇERİSİNDEKİ RALLİ ŞOVU BİNLERCE SEYİRCİ TAKİP ETTİ
YDÜ Kampüsü içerisinde hazırlanan İkas Seyirci Özel Etabı ile Günsel Seyirci Özel Etabını binlerce kişi seyretti. Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösterisine sahne olan organizasyonda gösteri ekiplerine en iyi derece ödülü verildi. İkas SSS en iyi zamanını  Mazda MX5 aracıyla Ali Güran Tahsin, Günsel SSS en iyi zamanını ise Honda Civic aracıyla Kemal Topcuoğlu elde etti. Yarışın ardından ödül töreni parti tadında İKAS süpermarket önünde yapıldı.
Near East Bank-Çağkan Yapı Rallisi Dereceleri:
                No.        Takım    Pilot       Co-Pilot               Araç       Sınıf       Derece
1             1             Goodyear Racing Team                Çağkan Bozalanlar           Hasan Odun       Skoda Fabia R5 2             39:53.8
2             2             NEU Drift Racing Team  Enver Haskasap               Halil Mulla           Volkswagen Polo GTI R5              2             40:04.5
3             8             NEU Drift Racing Team  Rauf Denktaş    Mehmet Mişon               Skoda Fabia R5 2             41:09.9
4             6             Bilgimer Rally Team        Sadık Bilgimer   Buse Bilgimer    Mitsubishi Lancer Evo 8                1             43:36.8
5             7             Goodyear Racing Team                Dervis Dizliklioğlu            Niyazi Yorgancıoğlu        Mitsubishi Lancer Evo 9                N            43:59.7
6             10           Stage Cars Rally Team   Zeki Demirdeş  Kani Avkıran      Mitsubishi Lancer Evo 9                N            46:27.4
7             5             Bilgimer Rally Team        Selen Bilgimer   Ali Burhan Sevil                Mitsubishi Lancer Evo 6                1             48:04.0
8             17           Goodyear Racing Team                Mahmut Bozalanlar        Mahmut Ulaş    Canam Maverick             R             48:28.7
9             9             Bilgimer Rally Team        Hakan Biricik      Ahmet Biricik     Subaru Impreza               1             49:59.3
10           3             Goodyear Racing Team                Oktay Çocuk      Hüseyin Çocuk  Mitsubishi Lancer Evo 9                N            50:48.5
11           16                           Tolga Güllü         Zeliha Güllü        Canam Maverick             R             54:24.0
12           15           Bilgimer Rally Team        Umut Sular         Ahmet Sular      Honda Civic        3             56:22.6
13           4             Stage Cars Rally Team   Ömer Yıldız         Ahmet Özerdem             Ford Fiesta R5   2             1:00:55.4
 
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