Sezon finali görkemli bir ralli ile yapıldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası sekizinci ve final yarışını kazanan Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı 16-17 Aralık 2023 tarihleri arasında yapıldı. İki günlük programla organize edilen Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nin başlangıç seremonisi, servis alanı, seyirci özel etapları ve ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde yapıldı. İlk gün etapları Balıkesir, Mora ve Meriç’te, ikinci gün sabah bölümü ise Alayköy’de yapıldı. Toplam 10 etabın geçildiği rallide Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ile NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

YAKIN GEÇEN MÜCADELEYİ BOZALANLAR-ODUN İKİLİSİ KAZANDI

İki gün boyunca birbirlerine çok yakın dereceler elde eden NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi ile Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ilk günü sadece saniyenin 10’da 3’ü farkla tamamladıktan sonra ikinci gün Alayköy etabında yaklaşık 5 saniye öne geçen Bozalanlar-Odun ikilisi yarışı kazanmayı başardı. Yeni aracı Volkswagen Polo R5 ile yarışan ve 3 etap zaferi elde eden 2023 KKTC Ralli Şampiyonu ekip Haskasap-Mulla ikilisi 10.7 saniye farkla ikinci olurken, ralliye Skoda Fabia R5 ile yeniden dönen, NEU Drift Racing Team ekibi Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi üçüncüsü oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda Sınıf 2 ilk üçünü de oluşturdular..

ŞAMPİYON MELEKLER RALLİ KUPASI ŞAMPİYONU BİLGİMER-SEVİL İKİLİSİ OLDU

2023 Mahalli Ralli Kupası, sene başında kaybettiğimiz “Şampiyon Melekler”anısına yapıldı. Sınıf 2 harici araçların yarıştığı kupada birinci Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olurken, ikinci Goodyear Racing Team’den Dervis Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu. Üçüncü olan ekip ise Stage Cars Rally Team’den Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Bu sonuçlarla sezonun Şampiyon Melekler Kupası Şampiyonu Bilgimer Rally Team’den Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi oldu.

SINIFLARDA KAZANANLAR BELİRLENDİ

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra; Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İkas Süpermarket, Cyprus Printing, Mimoza, Günsel, Limon, Chagla Car Care, GoPro, Polaris, Eurol, Genpower’in de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta Sınıf 1’de Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi birinci oldu. Sınıfın ikincisi aynı takımdan Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil olurken, üçüncü Hakan Birinicik-Ahmet Biricik oldu. Sınıf N’de Goodyear Racing Team’den Dervis Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi birinci olurken, onları Stage Cars Rally Team’den Zeki Dermirdeş-Kani Avkıran ikilisi ikinci olarak ve Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi üçüncü olarak takip etti. UTV araçları ile Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi Sınıf R’de birinci olurken Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ikinci oldu. Sınıf 3’te ise Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi birinci oldu. Genç Co-pilotlarda günün birincisi Buse Bilgimer, ikincisi Ahmet Biricik ve üçüncüsü Ahmet Sular oldu. Kadın Co-pilotlarda ise birinci Buse Bilgimer ve ikinci Zeliha Güllü oldu.

YDÜ İÇERİSİNDEKİ RALLİ ŞOVU BİNLERCE SEYİRCİ TAKİP ETTİ

YDÜ Kampüsü içerisinde hazırlanan İkas Seyirci Özel Etabı ile Günsel Seyirci Özel Etabını binlerce kişi seyretti. Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösterisine sahne olan organizasyonda gösteri ekiplerine en iyi derece ödülü verildi. İkas SSS en iyi zamanını Mazda MX5 aracıyla Ali Güran Tahsin, Günsel SSS en iyi zamanını ise Honda Civic aracıyla Kemal Topcuoğlu elde etti. Yarışın ardından ödül töreni parti tadında İKAS süpermarket önünde yapıldı.

Near East Bank-Çağkan Yapı Rallisi Dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 1 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Skoda Fabia R5 2 39:53.8

2 2 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI R5 2 40:04.5

3 8 NEU Drift Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Skoda Fabia R5 2 41:09.9

4 6 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo 8 1 43:36.8

5 7 Goodyear Racing Team Dervis Dizliklioğlu Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Lancer Evo 9 N 43:59.7

6 10 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo 9 N 46:27.4

7 5 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo 6 1 48:04.0

8 17 Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş Canam Maverick R 48:28.7

9 9 Bilgimer Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 49:59.3

10 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo 9 N 50:48.5

11 16 Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R 54:24.0

12 15 Bilgimer Rally Team Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3 56:22.6

13 4 Stage Cars Rally Team Ömer Yıldız Ahmet Özerdem Ford Fiesta R5 2 1:00:55.4