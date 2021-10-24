Rallinin şampiyonları Fahri –Tan

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı, Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi, dün (24 Ekim 2021Pazar) geçilen 6 etapla tamamlandı. 3 gün süren sezonun büyük rallisinde kazanan, Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi oldu ve 2021 şampiyonluklarını ilan ettiler

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 Flat Out Rally Team Deniz Fahri Serhan Tan Skoda Fabia R5 2 01:10:24.4 2 Drift NEU Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia R5 2 01:11:37.9 3 MRB Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Hyundai i20 R5 2 01:14:13.5 4 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 01:15:27.3 5 Drift NEU Racing Team Buğur Kambilili Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1 01:19:23.6 6 GoodYear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 01:23:16.9 7 Önder Zaim Emre Üngüder Canam Maverick X3 R 01:24:27,4 8 GoodYear Racing Team Yusuf Çocuk Zeki Çetinkol Mitsubishi Lancer Evo IX 1 01:30:22.8 9 VuralVurur GökanBolatçıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VII 1 01:40:07.2 10 GoodYear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N 01:57:08.9 11 Flat Out Rally Team Mustafa Bulutoğluları Mustafa Yücener Skoda Fabia R5 2 Bitiremedi 12 MRB Racing Team Sadık Bilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo IV 1 Bitiremedi 13 Sami Doğan Ali Burhan Canam Maverick X3 R Bitiremedi 14 Flat Out Rally Team Barış Kalfaoğlu Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo IX N Bitiremedi 15 Osman Pozan AyhanErtuğrul Peugeot 206 3 Bitiremedi 16 GoodYear Racing Team Kerim Hacımevlüt Mehmet Demirağ Mitsubishi Lancer Evo VI 1 Bitiremedi

7 yarıştan oluşan Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı olan “Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi”ndeüçüncü ve son gün, dün (24 Ekim 2021Pazar)Akdeniz, Kalkanlı ve Tepebaşı bölgesinde geçilen 6 etapla tamamlandı. 15 ekibin start aldığı fakat zorlayıcı etapların ardından 10 ekibin finişe ulaşabildiği rallide Flat Out Rally Team’den Skoda Fabia R5 ile yarışan Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi zafere ulaşmayı başardı. İki kez Akdeniz, iki kez Kalkanlı ve iki kez Tepebaşı etaplarının geçilmesiyle tamamlanan rallide 4 etabın en iyi derecesini elde eden Fahri-Tan ikilisi, art arda üçüncü kez Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde zafere ulaşmayı başarırken, ayrıca topladıkları puanlarla sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı başardılar.Günün ilk etabında ikinci sıraya yükselmeyi başaran, gün içerisinde de iki kez en iyi etap derecesi elde etmeyi başaran, Drift NEU Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi günün ikincisi oldu. MRB Racing Team’den, Hyundai i20 R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi ise üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip oldu. Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin üçüncü gününe birçok ekip şanssızlık yaşadı. Güne ikinci sırada başlayan ve 2021 şampiyonluğu için mücadele eden Flat Out Rally Team ekibi, Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi, günün ilk etabından itibaren şanssızlıklarla mücadele etti. Her şeye rağmen hızlı dereceler çıkaran Bulutoğluları-Yücener ikilisi podyuma çıkabilecek pozisyonda etapları tamamlasa da radyatör arızası nedeniyle finişe ulaşamadılar ve yarış dışı kaldılar. Rallinin açılış etabı olan Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı’ndagüzergah hatası yaparak zaman cezası alan, Drift NEU Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi rallinin geri kalanında güzel performanslarıyla yükselişe geçtiler ve ralliyi dördüncü sırada bitirmeyi başardılar.İstikrarlı bir performans sergileyerek ralliyi beşinci sırada tamamlayan Drift NEU Racing Team ekibi, Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi Ayer Argün Ralli Kupası’nda ve Sınıf 1’de birinci olmayı başaran ekip oldu.Genel klasmanda altıncı, Ayer Argün Ralli Kupası’nda ikinci olan GoodYear Racing Team ekibi, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ise Sınıf N’de birinci oldu. Ayer Argün Ralli Kupası’nda podyumu tamamlayan GoodYear Racing Team’den Yusuf Çocuk-Zeki Çetinkol ikilisi ayrıca Sınıf 1’de de ikinci oldu. Yusuf Çocuk ayrıca genç pilotlar birincilik kupasını da almaya hak kazandı. Sınıf 1 üçüncüsü Vural-Vurur-GökanBolatçıoğlu ikilisi olurken, Sınıf N ikincisiGoodYear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu. UTV araçlarıyla mücadele eden Önder Zaim-Emre Üngüder ikilisi ise Sınıf R’de birincilik kupasını alan ekip oldu. Çeşitli sebeplerle rallide finişe ulaşamayan ekipler MRB Racing Team’den Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi, Flat Out Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Rasım Çetinkaya ikilisi, Sami Doğan-Ali Burhan ikilisi, Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi ve Kerim Hacımevlüt-Mehmet Demirağ ikilisi oldu.Etapların ardından ekipler,Girne Antik Liman’nda yapılan ödül töreniyle kupalarını aldılar. Ödül töreninde Basel Holding yetkilileri, Gülgün Süt yetkilileri, Girne Belediyesi Başkanı NidaiGüngördü ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yetkilileri hazır bulunurken, dereceye girenlere de kupalarını takdim ettiler.