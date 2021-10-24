Görneç ilk puanını aldı

Yer: Üç Şehitler Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Halil Atlar, Engin Akkagün
Görneç: Hasan, Mehmet, Hacı, Volkan, Levent, Abdurrahman, Ertunç, Necati, Mustafa, Barış, İsmet
Yeniboğaziçi: Remzi, Mehmet, Ali, Zübeyir, Oytun, Mehmetali, Hasan, Mehmet, Derviş, Eli Amir, Burçin
Goller: Hacı, Abdurrahman 2 (Görneç), Oytun, Ahmet, Ali Özay (Yeniboğaziçi)
AKSA Birinci Ligde 6.hafta maçında Görneç ile Yeniboğaziçigol düellosu şeklinde geçen maçta 3 – 3 berabere kaldılar.
Karşılaşmanın ilk devresi Oytun ve Hacı’nın golleriyle 1 – 1 sona erdi. Gol düellosu şeklinde geçen maçın ikinci devresinde Görneç2 farklı öne geçmesine rağmen Yeniboğaziçi3 – 3’ü bulunca maçtan kazanan çıkmadı. Bu arada maçta atılan 6 golün 3 tanesi kafa ile atıldı.
Görneç bu beraberlikle AKSA Birinci Ligdeki ilk puanını alırken, Yeniboğaziçi’nin düşüşü de devam etti.
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