Görneç ilk puanını aldı

Yer: Üç Şehitler Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Halil Atlar, Engin Akkagün

Görneç: Hasan, Mehmet, Hacı, Volkan, Levent, Abdurrahman, Ertunç, Necati, Mustafa, Barış, İsmet

Yeniboğaziçi: Remzi, Mehmet, Ali, Zübeyir, Oytun, Mehmetali, Hasan, Mehmet, Derviş, Eli Amir, Burçin

Goller: Hacı, Abdurrahman 2 (Görneç), Oytun, Ahmet, Ali Özay (Yeniboğaziçi)



AKSA Birinci Ligde 6.hafta maçında Görneç ile Yeniboğaziçigol düellosu şeklinde geçen maçta 3 – 3 berabere kaldılar.

Karşılaşmanın ilk devresi Oytun ve Hacı’nın golleriyle 1 – 1 sona erdi. Gol düellosu şeklinde geçen maçın ikinci devresinde Görneç2 farklı öne geçmesine rağmen Yeniboğaziçi3 – 3’ü bulunca maçtan kazanan çıkmadı. Bu arada maçta atılan 6 golün 3 tanesi kafa ile atıldı.

Görneç bu beraberlikle AKSA Birinci Ligdeki ilk puanını alırken, Yeniboğaziçi’nin düşüşü de devam etti.

