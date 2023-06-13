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Rallide Sprint Şampiyonası finali İnönü’de

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Rallide Sprint Şampiyonası finali İnönü’de
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Necati Külahlılar
Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası Final Yarışı 17 Haziran Cumartesi Mesarya Belediyesi'nin katkıları ile 7. Kez düzenlenecek Sinde Ralli Sprint olarak gerçekleşecek. Saat 15.00 da start alacak olan yarış İnönü bölgesinde gerçekleşecek.
 
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