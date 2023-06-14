Nikah törenine giderken tutuklandı

Nikahlanmak için TC Büyükelçiliğine giderken TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lefkoşa Atatürk Anıtı’nı ziyaret edeceği gerekçesiyle polis tarafından yolun kapatılmasına öfkelenen ve Erdoğan hakkında küfür eden TC uyruklu Tevfik Oduncu tutuklandı ve mahkemede teminatla serbest bırakıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti esnasında Tevfik Oduncu adlı kişi Erdoğan hakkında küfür ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Olay önceki gün saat 13.00 sıralarında Karayolları Dairesi’nin önünde meydana

geldi.

Erdoğan’ın Lefkoşa Atatürk Anıtı’nı ziyaret edeceği gerekçesiyle polis kısa bir süre Girne Kapısı güzergahını trafiğe kapattı.

O esnada alkollü olduğu tespit edilen TC vatandaşı Tevfik Oduncu, nikah işlemleri için TC Lefkoşa Büyükelçiliğine gitmek üzereyken, polis tarafından geçişine izin verilmedi.

Bunun üzerine öfkelenen Tevfik Oduncu, Erdoğan için küfür edince polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan zanlı dün Sarhoşluk, Rahatsızlık ve İthale-i lisan suçlarından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emin Günal, olguları aktardı.

Polis, 12.06.2023 tarihinde 14.30’da zanlının umumi bir yer olan Karayolları Dairesi’nin önünde 58 promil alkol etkisi altında Sarhoşluk, Rahatsızlık ve İthale-i lisanda bulunup tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının Lefkoşa Büyükelçiliği’ne kendi nikahına giderken trafik sıkıştığı için ithale-i lisanda bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

