Rallide heyecan Gönyeli - Alayköy Rallisi’yle devam edecek

Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. Yarışı Gönyeli - Alayköy Rallisi olarak 15-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. 15 Temmuz akşamı 19.30 da Yenikent Bulvarında gerçekleşecek Seyirci Özel etabı ile start alacak Ralli,Pazar günü Kanlıköy- Alayköy bölgelerindeki etaplarda devam edecek.



