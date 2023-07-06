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Rallide heyecan Gönyeli - Alayköy Rallisi’yle devam edecek

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Rallide heyecan Gönyeli - Alayköy Rallisi’yle devam edecek
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Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. Yarışı Gönyeli - Alayköy Rallisi olarak 15-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. 15 Temmuz akşamı 19.30 da Yenikent Bulvarında gerçekleşecek Seyirci Özel etabı ile start alacak Ralli,Pazar günü Kanlıköy- Alayköy bölgelerindeki etaplarda devam edecek.
 
 
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