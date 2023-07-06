Gençler Birliği’nde teknik kadro belirlendi

Süper Lige yeniden dönenen Gençler Birliği takımının teknik direktörlüğüne genç teknik adamlardan Abbas Osum getirilirken, antrenörlüğe Reşat Oğuz, kaleci antrenörlüğüne ise Ali Aydemir getirildi

Süper Lig'de mücadele edecek Larnaka Gençler Birliği teknik kadrosunu belirledi.

Gençler Birliği Kulübü teknik direktörlük görevine Abbas Osum’u getirirken, antrenör yıllardır takımın kondisyonerliğini yapan Reşat Oğuz’u, kaleci antrenörlüğü görevine ise uzun yıllardır takımın kalesini koruyan Ali Aydemir’i getirdiğini açıkladı.

Yıllarca formasını giydiği camiaya teknik direktör olarak dönen Abbas Osum Süper Lig'de ilk kez bir takımın başında görev yapacak.

Teknik kadro ile ilgili bilgiler kulübün sosyal medya hesabından şöyle paylaşıldı:

“Kulübümüz Süper Lig’de mücadele edeceği 2023-2024 sezonunda Larnaka Gençler Birliği Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğüne Abbas Osum’u getirmiştir.

2023-2024 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek LGBSK Futbol A takımımızın antrenörlüğüne tecrübeli spor insanı Reşat Oğuz getirilmiştir.

Kaleci antrenörlüğüne ise uzun yıllardır takımımızın kalesini koruyan tecrübeli kaleci Ali Aydemir getirilmiştir.”



