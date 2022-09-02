Ralli’de heyecan Alayköy’de devam edecek

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 5. yarışı gerçekleştirilecek. Çağkan Yapı ve Omağ Development sponsorluğunda Lefkoşa bölgesinde 17 – 18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışta 4 etap olacak. 17 Eylül Cumartesi günü ZET Karting Tesislerinde SSS etabı geçilecek. 18 Eylül Pazar günü ise Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek.
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