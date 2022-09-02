Ralli’de heyecan Alayköy’de devam edecek

Basel Holding KKRŞ 5. Yarışı Çağkan Yapı ve Omağ Development Sponsorluğunda Lefkoşa bölgesinde 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 5. yarışı gerçekleştirilecek. Çağkan Yapı ve Omağ Development sponsorluğunda Lefkoşa bölgesinde 17 – 18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışta 4 etap olacak. 17 Eylül Cumartesi günü ZET Karting Tesislerinde SSS etabı geçilecek. 18 Eylül Pazar günü ise Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek.

