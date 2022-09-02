banner762
banner815
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
9 0
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
15 0
 
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
12 0
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
15 0
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
15 0
12 0
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
33 0
banner797

Ralli’de heyecan Alayköy’de devam edecek

banner476

Basel Holding KKRŞ 5. Yarışı Çağkan Yapı ve Omağ Development Sponsorluğunda Lefkoşa bölgesinde 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek

banner825
Ralli’de heyecan Alayköy’de devam edecek
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 5. yarışı gerçekleştirilecek. Çağkan Yapı ve Omağ Development sponsorluğunda Lefkoşa bölgesinde 17 – 18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışta 4 etap olacak. 17 Eylül Cumartesi günü ZET Karting Tesislerinde SSS etabı geçilecek. 18 Eylül Pazar günü ise Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.