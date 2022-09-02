Lord Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak

Ülkemizin başarılı binicilerinden Kemal Lord Türkiye’nin İstanbul ilçesinde 17-18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak.

CorofinaDuBuisson Z isimli atıyla Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Lord konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Umarım herkes birgün bu duyguyu yaşar. Türkiye Şampiyonası’nda yarışacağım için çok heycanlıyım.Geçmiş yıllara göre bu sporun federasyonumuz sayesinde dahada çok geliştiğini dile getirmek isterim.Umarım gelecek yıllarda şahsi değilde bir milli takım oluşturulup yarışmalara katılabiliriz. Devlet büyüklerimizin Binicilik Federasyonuna daha fazla katkı sağlamalarını ve önümüzü açmalarını istiyoruz.” dedi.

