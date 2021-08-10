Rallide gece keyfi yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonanın sıradaki yarışı Car&Cars Rallisi14 – 15 Ağustos tarihlerinde Alayköy - Yılmazköy - Kanlıköy - Kermiya etaplarında gerçekleştirilecek.Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının dördüncü yarışına şampiyonada iddialı tüm pilotlar kayıt yaptırırken, 15 araba Car&Cars Rallisinde start alacak. Gece etapları da olan yarışta yarışacak olan pilotlar deneme sürüşlerini yoğunlaştırırlarken, etapları gece de geçiyorlar.
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