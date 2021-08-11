Evlenenlerle Boşananlar Yarışıyor

841 boşanma davasından 603’ünün anlaşmalı boşanma olduğu mahkemelerin 2020 yılı faaliyet raporundaki istatistiklere yansırken, 220 evlilik ise ‘şiddetli geçimsizlik’ neticesinde sonlandırıldı
2020 yılında 66 çift henüz evliliklerinin ilk yılında ayrılma kararı alırken, 189 çift ise 5 yıl içerisinde evliliklerini sonlandırdı. 18 çift ise 2 yıldan uzun süredir ayrı yaşadığı için evliliğini sonlandırdı. 6-10 yıl arasında evliliğini sürdüren 224 çift boşanma kararı alırken, 16 yılın üzerindeki evliliğini sonlandıran 219 çift var
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