banner583
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
110 0
Anastasiadis’e protesto şoku
Anastasiadis’e protesto şoku
16 0
 
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
2.5B 0
"Zorunlu aşılama politikası gerekebilir"
14 0
Kartingçiler keyif verdi
Kartingçiler keyif verdi
9 0
Güney'de sahte aşı kartı skandalı büyüyor
Güney'de sahte aşı kartı skandalı büyüyor
46 0
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
25 0
banner661

Evlenenlerle Boşananlar Yarışıyor

banner476

KKTC'nin nüfus oranına göre, son 3 yılın verilerinde ülke genelindeki boşanma oranları korkutucu boyuta ulaştı. Bir yılda 951 çift hayatını birleştirirken, 841 çift ise boşanarak yollarını ayırdı

banner666
Evlenenlerle Boşananlar Yarışıyor
841 boşanma davasından 603’ünün anlaşmalı boşanma olduğu mahkemelerin 2020 yılı faaliyet raporundaki istatistiklere yansırken, 220 evlilik ise ‘şiddetli geçimsizlik’ neticesinde sonlandırıldı
 
 
2020 yılında 66 çift henüz evliliklerinin ilk yılında ayrılma kararı alırken, 189 çift ise 5 yıl içerisinde evliliklerini sonlandırdı. 18 çift ise 2 yıldan uzun süredir ayrı yaşadığı için evliliğini sonlandırdı. 6-10 yıl arasında evliliğini sürdüren 224 çift boşanma kararı alırken, 16 yılın üzerindeki evliliğini sonlandıran 219 çift var
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.