Ralli’de finalin adı Aveon Sigorta Rallisi oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 7’ncive final yarışı,“Aveon Sigorta Rallisi” olarak 2-3 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa’da düzenleniyor

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun sonuna yaklaşırken, final yarışının adı belirlendi. Aveon Sigorta sponsorluğunda yapılacak ve şampiyonun da belirleneceği sezon finali 2 Aralık Cuma akşamı, Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Aveon Sigorta önünden start alacak.Start seremonisinin ardından cumaakşamı Lefkoşa Sanayi bölgesi civarında hazırlanacak 2 etap geçilecek. 3 Aralık Cumartesi günü ise Alayköy-Aktepe bölgesinde hazırlanacak 6 etap geçilip yine Aveon Sigortaönünde ralli sonbulacak.Polaris, Near East Bank, Limon, Basel Energy, Gen Power, GoPro, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Car Care ve Eurol’un da katkılarıyla yapılacak yarışta Barış Kalfaoğlu, Çağkan Bozalanlar, Halil Mulla ve Enver Haskasap şampiyonluk için yarışacak. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da finali olacak olan yarışın gece etapları Ayer Argün anısına geçilecek ve etabın en iyi derecesini yapan ekibe özel kupa verilecek.

Ralli öncesi Aveon Sigorta Genel Müdürlük binasında, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ile Aveon Sigorta Genel Müdürü Murat Selvi sponsorluk anlaşmasını imzaladı.Aveon Sigorta Genel Müdürü Murat Selvi, “2017 yılından itibaren KKTOK ile çalışmaktayız.Yapılan güzel organizasyonlara bizde bir yarış yaparak destek olma kararı aldık. Sloganımız “Yollarda değil pistlerde yarışalım” diyerek tüm yarışçılara başarılar dilerim.” dedi.

KKTOK Başkanı Tigin Kişmir; Her zaman olduğu gibi ülkemizin değerli markası Aveon Sigorta ile birlikte bir ralli yapacak olmaktan mutluyuz. Sezon Finaline yakışır bir yarış olacak. Aveon Sigorta Müdür Yardımcısı Ayşe Hannas, “Aveon Sigorta olarak her zaman spora destek vermeye devam etmekteyiz. Güvenli bir ralli ve güzel bir yarış olmasını dileriz.” KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa, “Şampiyonun belirleneceği sezon finaline Aveon Sigorta Dereboyu önünden start vereceğiz. Lefkoşa’da 2 gün sürecek ve gece etaplarının da geçileceği yarıştaseyirciler için daha toplu bir yarış hazırladı. Yurt dışından da katılımın olacağı son rallimizde görevimizi de layığıyla yerine getirip seneyi noktalamak düşüncesindeyiz.”