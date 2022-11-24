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11 dragcımız Kepez Drag Pisti’nde yarışacak

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2022 Güven Sigorta Drag Şampiyonası’nı tamamlayan Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) ve sporcuları, 60 kişilik kafile ile Antalya Kepez Drag Pisti’nde yapılacak yarış için yola çıktı

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11 dragcımız Kepez Drag Pisti’nde yarışacak
Ülkemizde organize edilen 2022 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organizasyonu ile ve Miracle Cash&More sponsorluğunda 11’i yarışçı olmak üzere toplam 60 kişilik bir kafile Antalya’da yapılacak Drag Yarışına katılacak. 26-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’nınKepez Drag Pisti’nde, Kepez Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yılın son yarışına katılacak olan ekibimizde 11 yarışçı, 20 mekaniker ve 10 üst düzey hakem ve seyirciler bulunuyor. Geçtiğimiz akşam (23 Kasım Çarşamba) 11 araçla birlikte 20 mekanik gemiyle yola çıkarken, ekibin kalanı yarın (25 Kasım Cuma) yola çıkacak. Ülkemiz Motorsporları tarihinde en kalabalık yurt dışı katılımlarından biri olacak olan yarışta yine KKDSOD hakemleri; Zamanlama,Eşleşmeleri belirleme, Start,Teknik Kontrol vePist Güvenliği gibi önemli görevler üstlenecekler.
 
Yarışa katılacak olan sporcularımız:
1.Gürkan Gülderen
2.Melisa Kaplan
3.Hüseyin Deney
4.Emre Erosal
5.Panaiotis Pp
6.Atakan Çağlar
7.Ali Çıdan
8.Aykan Kalay
9.Ahmet Esendağlı
10.Ömer Öztürk
11.Sefa Aykut
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