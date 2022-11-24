11 dragcımız Kepez Drag Pisti’nde yarışacak

2022 Güven Sigorta Drag Şampiyonası’nı tamamlayan Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) ve sporcuları, 60 kişilik kafile ile Antalya Kepez Drag Pisti’nde yapılacak yarış için yola çıktı

Ülkemizde organize edilen 2022 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organizasyonu ile ve Miracle Cash&More sponsorluğunda 11’i yarışçı olmak üzere toplam 60 kişilik bir kafile Antalya’da yapılacak Drag Yarışına katılacak. 26-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’nınKepez Drag Pisti’nde, Kepez Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yılın son yarışına katılacak olan ekibimizde 11 yarışçı, 20 mekaniker ve 10 üst düzey hakem ve seyirciler bulunuyor. Geçtiğimiz akşam (23 Kasım Çarşamba) 11 araçla birlikte 20 mekanik gemiyle yola çıkarken, ekibin kalanı yarın (25 Kasım Cuma) yola çıkacak. Ülkemiz Motorsporları tarihinde en kalabalık yurt dışı katılımlarından biri olacak olan yarışta yine KKDSOD hakemleri; Zamanlama,Eşleşmeleri belirleme, Start,Teknik Kontrol vePist Güvenliği gibi önemli görevler üstlenecekler.1.Gürkan Gülderen2.Melisa Kaplan3.Hüseyin Deney4.Emre Erosal5.Panaiotis Pp6.Atakan Çağlar7.Ali Çıdan8.Aykan Kalay9.Ahmet Esendağlı10.Ömer Öztürk11.Sefa Aykut