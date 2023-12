Rallide 17 ekip yarışacak

Ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası sekizinci ve final yarışı, Near East Bank ve Çağkan Yapı sponsorluğunda 16-17 Aralık tarihleri arasında yapılıyor. Ralliye 17 takım kayıt yaptırdı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı iki günlük programla yapılıyor. Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nin seremoni startı ve ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkasSüpermarket’te yapılacak. 16 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.00’da yapılacak açılışın ardından ekipler 09.50’den itibaren; Meriç-Aslanköy arası, Meriç-Ercan arası ve Meriç-Balıkesir arası 3 etabı ikişer kez geçecekler. Takribi 15.30’a kadar bu bölgede geçilecek etapların ardından ilk gün Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde kurulacak servis alanda sona erecek.

PAZAR GÜNÜ YDÜ İÇERİSİNDE RALLİ ŞOV YAPILACAK

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra; Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İkas Süpermarket, Cyprus Printing, Mimoza, Günsel, Limon, Chagla Car Care, GoPro, Polaris, Eurol, Genpower’in de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 17 Aralık Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.00’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler takribi 09.30-11.00 arası Alayköy bölgesinde olacaklar. Ardından YDÜ Kampüsü içerisinde kapalı park yapılacak ve İkas Seyirci Özel Etabı ile Günsel Seyirci Özel Etabı için hazırlıklar yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak iki seyirci özel etabı 13.00’ten itibaren Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösterisine sahne olacak. Ardından 14.00 ve 15.00’de ralli pilotları iki seyirci özel etabını geçecekler.

RALLİDE 17 EKİP, ÖZEL SEYİRCİ ETABINDA TOPLAM 33 EKİP YARIŞACAK

Şampiyon Melekler Ralli Kupası’na da puan verecek olan sezonun final yarışının kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, ÇağkanBozalanlar-Hasan Odun ikilisi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi ve Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin R5 ile yarışacağı rallide toplam 4 ekip Sınıf 2’de ter dökecek. Sınıf N’nin iddialı ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisine bu yarış Derviş Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi ve Mehmetali Yavaşoğlu-Mehmetali Hüdaverdi ikilisi rakip olacak. İddialı diğer ekiplerden Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi ve Şeref Karaoğlan-Rasim Çetinkaya ikilisi Sınıf 1’de yarışacak. Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ile Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi Sınıf 3’de birincilik mücadelesi verecek. Sınıf R’de ise Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisine bu yarış Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi eşlik edecek. Sınıf T2’de de Serkan Bolçocuk-Mehmet Kasımoğlu ikilisinin kayıt yaptırmasıyla toplam 17 ekip mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde geçilecek seyirci özel etaplarında ise Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösteri sürüşü yapmasıyla toplam 33 ekip start alacak.

PİLOTLARDA İKİNCİLİK, TAKIMLARDA ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE YAŞANACAK

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın final yarışı öncesi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi şampiyonluklarını garantilemişlerdi. Pilotlarda ikincilik yarışı ÇağkanBozalanlar ile Ömer Yıldız arasında yaşanacak. İkilinin arasında sadece 0.4 puan bulunuyor. Co-pilotlarda Hasan Odun 91 puanla ikinci, Ali Burhan 68.1 puanla üçüncü, Hüseyin Çocuk 68 puanla dördüncü, Kani Avkıran 64.1 puanla beşinci ve Ahmet Özerdem 62 puanla altıncı sırada bulunuyor. Takımlarda ise Goodyear Racing Team 170.7 puanla zirvede, NEU Drift Racing Team 155 puanla ikinci sırada bulunuyor.



Near East Bank-Çağkan Yapı Rallisi Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Goodyear Racing Team ÇağkanBozalanlar Hasan Odun Skoda Fabia R5 2

2 2 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI R5 2

3 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer EVO IX N

4 4 StageCarsRally Team Ömer Yıldız Ahmet Özerdem Ford Fiesta R5 2

5 5 BilgimerRally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer EVO VI 1

6 6 BilgimerRally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO VIII 1

7 7 Goodyear Racing Team Derviş Dizliklioğlu Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Lancer EVO IX N

8 8 NEU Drift Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Skoda Fabia R5 2

9 9 BilgimerRally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1

10 10 StageCarsRally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO IX N

11 11 Goodyear Racing Team Şeref Karaoğlan Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer EVO X 1

12 12 StageCarsRally Team Mehmet Ali Yavaşoğlu Mehmet Ali Hüdaverdi Mitsubishi Lancer EVO IX N

13 14 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 3

14 15 BilgimerRally Team Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3

15 16 Tolga Güllü Zeliha Güllü CanamMaverick R

16 17 Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş CanamMaverick R

17 18 Serkan Bolçocuk Mehmet Kasımoğlu Wild Cat T2



Günsel SSS &İkas Süpermarket Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri:

18 X1 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia

19 X2 Celal Bozbeyli Nissan Silvia

20 X3 İbrahim Yücebaş Toyota Soarer

21 X4 Bekir Özsusuzlu Nissan Silvia

22 X5 Ahmet Bağrıaçık Nissan Silvia

23 X6 Kemal Topçuoğlu Honda Civic

24 X7 Emre Erosal Ford FiestaProto

25 X8 İbrahim Yolcu Argün Mitsubishi Lancer EVO IX

26 X9 Orhan Keleş Nissan Silvia

27 X10 Bektaş Talay Nissan Silvia

28 X11 Yaşam Karakurt Toyota Soarer

29 X12 Mustafa Kemal Baran Toyota Chaser

30 X14 Emine Keremoğlu Nissan Silvia

31 X15 İzerÖzvurulmuş Mitsubishi Lancer EVO IX

32 X16 Tanju Candaş Renault Clio RS Cup

33 X17 Ali Güran Tahsin Mazda Mx-5