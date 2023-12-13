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Rallide 17 ekip yarışacak

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Ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası sekizinci ve final yarışı, Near East Bank ve Çağkan Yapı sponsorluğunda 16-17 Aralık tarihleri arasında yapılıyor. Ralliye 17 takım kayıt yaptırdı

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Rallide 17 ekip yarışacak
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Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı iki günlük programla yapılıyor. Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nin seremoni startı ve ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkasSüpermarket’te yapılacak. 16 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.00’da yapılacak açılışın ardından ekipler 09.50’den itibaren; Meriç-Aslanköy arası, Meriç-Ercan arası ve Meriç-Balıkesir arası 3 etabı ikişer kez geçecekler. Takribi 15.30’a kadar bu bölgede geçilecek etapların ardından ilk gün Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde kurulacak servis alanda sona erecek.
PAZAR GÜNÜ YDÜ İÇERİSİNDE RALLİ ŞOV YAPILACAK
Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra; Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İkas Süpermarket, Cyprus Printing, Mimoza, Günsel, Limon, Chagla Car Care, GoPro, Polaris, Eurol, Genpower’in de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 17 Aralık Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.00’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler takribi 09.30-11.00 arası Alayköy bölgesinde olacaklar. Ardından YDÜ Kampüsü içerisinde kapalı park yapılacak ve İkas Seyirci Özel Etabı ile Günsel Seyirci Özel Etabı için hazırlıklar yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak iki seyirci özel etabı 13.00’ten itibaren Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösterisine sahne olacak. Ardından 14.00 ve 15.00’de ralli pilotları iki seyirci özel etabını geçecekler.
RALLİDE 17 EKİP, ÖZEL SEYİRCİ ETABINDA TOPLAM 33 EKİP YARIŞACAK
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’na da puan verecek olan sezonun final yarışının kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, ÇağkanBozalanlar-Hasan Odun ikilisi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi ve Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin R5 ile yarışacağı rallide toplam 4 ekip Sınıf 2’de ter dökecek. Sınıf N’nin iddialı ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisine bu yarış Derviş Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi ve Mehmetali Yavaşoğlu-Mehmetali Hüdaverdi ikilisi rakip olacak. İddialı diğer ekiplerden Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi ve Şeref Karaoğlan-Rasim Çetinkaya ikilisi Sınıf 1’de yarışacak. Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ile Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi Sınıf 3’de birincilik mücadelesi verecek. Sınıf R’de ise Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisine bu yarış Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi eşlik edecek. Sınıf T2’de de Serkan Bolçocuk-Mehmet Kasımoğlu ikilisinin kayıt yaptırmasıyla toplam 17 ekip mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde geçilecek seyirci özel etaplarında ise Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösteri sürüşü yapmasıyla toplam 33 ekip start alacak.
PİLOTLARDA İKİNCİLİK, TAKIMLARDA ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE YAŞANACAK
Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın final yarışı öncesi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi şampiyonluklarını garantilemişlerdi. Pilotlarda ikincilik yarışı ÇağkanBozalanlar ile Ömer Yıldız arasında yaşanacak. İkilinin arasında sadece 0.4 puan bulunuyor. Co-pilotlarda Hasan Odun 91 puanla ikinci, Ali Burhan 68.1 puanla üçüncü, Hüseyin Çocuk 68 puanla dördüncü, Kani Avkıran 64.1 puanla beşinci ve Ahmet Özerdem 62 puanla altıncı sırada bulunuyor. Takımlarda ise Goodyear Racing Team 170.7 puanla zirvede, NEU Drift Racing Team 155 puanla ikinci sırada bulunuyor.
 
Near East Bank-Çağkan Yapı Rallisi Kayıt Listesi:
         No.    Takım         Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       1       Goodyear Racing Team ÇağkanBozalanlar         Hasan Odun        Skoda Fabia R5         2
2       2       NEU Drift Racing Team         Enver Haskasap  Halil Mulla Volkswagen Polo GTI R5     2
3       3       Goodyear Racing Team Oktay Çocuk       Hüseyin Çocuk    Mitsubishi Lancer EVO IX      N
4       4       StageCarsRally Team   Ömer Yıldız         Ahmet Özerdem   Ford Fiesta R5     2
5       5       BilgimerRally Team      Selen Bilgimer     Ali Burhan Sevil  Mitsubishi Lancer EVO VI      1
6       6       BilgimerRally Team      Sadık Bilgimer     Buse Bilgimer      Mitsubishi Lancer EVO VIII   1
7       7       Goodyear Racing Team Derviş Dizliklioğlu        Niyazi Yorgancıoğlu     Mitsubishi Lancer EVO IX    N
8       8       NEU Drift Racing Team         Rauf Denktaş       Mehmet Mişon    Skoda Fabia R5         2
9       9       BilgimerRally Team      Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza   1
10     10     StageCarsRally Team   Zeki Demirdeş     Kani Avkıran       Mitsubishi Lancer EVO IX      N
11     11     Goodyear Racing Team Şeref Karaoğlan   Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer EVO X       1
12     12     StageCarsRally Team   Mehmet Ali Yavaşoğlu Mehmet Ali Hüdaverdi Mitsubishi Lancer EVO IX    N
13     14     Karaduman Rally Team         Özhan Karaduman        Ahmet Buzlukçuoğlu    Fiat Palio 3
14     15   BilgimerRally Team   Umut Sular  Ahmet Sular    Honda Civic       3
15     16     Tolga Güllü         Zeliha Güllü         CanamMaverick  R
16     17     Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar      Mahmut Ulaş       CanamMaverick         R
17     18               Serkan Bolçocuk Mehmet Kasımoğlu       Wild Cat     T2
 
Günsel SSS &İkas Süpermarket Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri:
18     X1     Ahmet Öksüzoğluları    Nissan Silvia
19     X2     Celal Bozbeyli     Nissan Silvia
20     X3     İbrahim Yücebaş Toyota Soarer
21     X4     Bekir Özsusuzlu  Nissan Silvia
22     X5     Ahmet Bağrıaçık  Nissan Silvia
23     X6     Kemal Topçuoğlu         Honda Civic
24     X7     Emre Erosal         Ford FiestaProto
25     X8     İbrahim Yolcu Argün    Mitsubishi Lancer EVO IX
26     X9     Orhan Keleş         Nissan Silvia
27     X10   Bektaş Talay       Nissan Silvia
28     X11   Yaşam Karakurt  Toyota Soarer
29     X12   Mustafa Kemal Baran   Toyota Chaser
30     X14   Emine Keremoğlu         Nissan Silvia
31     X15   İzerÖzvurulmuş   Mitsubishi Lancer EVO IX
32     X16   Tanju Candaş      Renault Clio RS Cup
33     X17   Ali Güran Tahsin Mazda Mx-5
 
 
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