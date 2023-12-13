CMC’de 2 günlük Masters Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan Garabli

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında Masters Turnuvası, 9 Aralık Cumartesi ve 10 Aralık Pazar gün oynandı. Sezon içerisinde yapılan turnuvalarda elde edilen derecelere göre oluşan Best of 7 Series’de ilk 12 sırada yer alan golfcülerin oynadığı ve yılın en önemli turnuvalarından biri olan 2 günlük turnuva sonrasında Hasan Garabli, toplamda 148 net ile en yakın rakibinin 3 vuruş önünde turnuvayı kazandı ve 2023 Masters Şampiyonu oldu.

Turnuva sonrası, Masters 2023 Şampiyon’u Hasan Garabli’ye kupası CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı BobHodge tarafından takdim edildi.



