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CMC’de 2 günlük Masters Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan Garabli

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CMC’de 2 günlük Masters Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan Garabli
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında Masters Turnuvası, 9 Aralık Cumartesi ve 10 Aralık Pazar gün oynandı. Sezon içerisinde yapılan turnuvalarda elde edilen derecelere göre oluşan Best of 7 Series’de ilk 12 sırada yer alan golfcülerin oynadığı ve yılın en önemli turnuvalarından biri olan 2 günlük turnuva sonrasında Hasan Garabli, toplamda 148 net ile en yakın rakibinin 3 vuruş önünde turnuvayı kazandı ve 2023 Masters Şampiyonu oldu.
Turnuva sonrası, Masters 2023 Şampiyon’u Hasan Garabli’ye kupası CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı BobHodge tarafından takdim edildi.
 
 
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