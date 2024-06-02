Ralli Sprintte şampiyon Bozalanlar-Evrensel ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2024 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası finali 2 Haziran 2024Pazar günü Mesarya Belediyesi 8.Sinde Ralli Sprint adıyla yapıldı. Yarışı kazanan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi Basel Holding 2024 Ralli Sprint Şampiyonu oldu

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 2 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2 05:35.947 2 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volksw.Polo GTI Rally2 2 05:42.205 3 4 GOODYEAR Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2 05:45.812 4 3 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 05:54.174 5 10 GOODYEAR Racing Team Buğur Kambillili Hasan Önderol Mitsubishi Lancer EVO IX N 05:54.295 6 6 STAGE CARS Rally Team Ahmet Özerdem Cihan Anıl Şahin Mitsubishi Lancer EVO X 1 05:54.742 7 5 NEU Drift Racing Team Güner Şevketoğlu Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer EVO IX N 05:56.926 8 7 GOODYEAR Racing Team Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2 06:00.365 9 8 İbrahim Yolcu Hande Küfi Mitsubishi Lancer EVO IX N 06:03.175 10 11 GOODYEAR Racing Team Tolga Güllü Berke Zeki Canam Maverick R 06:20.293 11 9 STAGE CARS Rally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO IX N 06:28.624 12 19 NEU Drift Racing Team Mustafa K. Baran Halil Çamay Ford Fiesta Proto 1 06:37.563 13 24 GMG Racing Team Orhan Gül Alperen Tetik Subaru Impreza N 06:38.405 14 17 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 06:46.935 15 22 GMG Racing Team Osman Ceylan Batuğan Doğan Fiat Egea 4 06:52.148 16 21 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4 07:11.184 17 16 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner Halil Düşmez Canam Maverick R 07:13.987 18 20 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçu Fiat Palio 4 07:21.933 19 12 Yusuf Ö. Cambaz Gökhan Sancar Mitsubishi Lancer EVO VI 1 Bitiremedi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2024 sezonuna ralli sprint şampiyonasının final yarışı ile devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılan organizasyon sezonun üçüncü ve final ralli sprint yarışı olarak yapıldı. Basel Holding Ralli Şampiyonası ve Basel Holding Ralli Sprint Şampiyonası’na puan veren yarış İnönü’de sekizinci kez gerçekleştirildi. Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyleyapılan yarış ayrıca; Fly House Investment, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Basel Energy, Near East Bank, Yiğittürk Cars, Aveon Sigorta, Pernara Meyhanesi, Mulla Rent a Car, İnönü Market, Rinata Parts & Oils, Eurol, Sportface, İkas Süpermarket, Keskin Petrol, Chagla Car Care, Kasapoğlu Market, M. Kasaboğlu Market, Debreli Motors ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun katkıları ile gerçekleştirildi.Bu sezon ralli şampiyonası öncesi 3 yarış olarak planlanan fakat ralli şampiyonasına da puan veren Ralli Sprint Şampiyonası’nın üçüncü ve final yarışı olan 8.Sinde Ralli Sprint Yarışı’nda 19 ekip start aldı. Yarış öncesi 45 puanla şampiyonanın zirvesinde yer alan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi bu yarışı da kazanarak Basel Holding 2024 Ralli Sprint Şampiyonu olmayı başardılar. Skoda Fabia Rally2 ile Goodyear Racing Team adına yarışan ikili, 5:35,947’lik dereceleri ile birinciliğe ve şampiyonluğa ulaşmayı başardılar. NEU Drift Racing Team adına, Volkswagen Polo GTI Rally 2 araçları ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi 5:42,205’lik dereceleri ile ikinci olurken, yine Goodyear Racing Team adına Skoda Fabia Rally2 araçlarıyla yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi üçüncü oldu.Podyumu kaçırarak dördüncü olan ekip Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Genel klasman dördüncüsü, beşincisi ve altıncısı olan üç ekip 5 dakika 54 saniyelik derece elde ederken bu 3 ekibi saliseler ayırdı. Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi 5:54,174, Buğur Kambillili-Hasan Önderol ikilisi 5:54,295 ve Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi 5:54,742 elde etti. Böylece Kambillili-Önderol ikilisi hem Sınıf N’de zirvede yer aldı hem de Ahmet Demirel Ralli Kupası birincisi olmayı başardı. Özerdem-Şahin ikilisi Sınıf 1 birincisi ve Ahmet Demirel Ralli Kupası ikincisi olurken, Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu ikilisi Sınıf N ikincisi ve Ahmet Demirel Ralli Kupası üçüncüsü oldular. Sınıf N’de üçüncü İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi olurken, Sınıf 1 ikincisi Mustafa Kemal Baran-Halil Çamay ikilisi ve Sınıf 1 üçüncüsü Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi oldu.Yaklaşık 9,3 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere üç kez geçen ekiplerden Tolga Güllü-Berke Zeki ikilisi Sınıf R birincisi olmayı başardı. İkinci ise Erdaş Uçaner-Halil Düşmez ikilisi oldu. Sınıf 4’te ise Türkiye’den yarışa Fiat Egea ile katılan Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi birinci oldu. Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi ikinci olurken Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi üçüncü oldu. Start seremonisi, Servis alanı ve ödül töreni İnönü köy meydanında yapılırken ödülleri Mesarya Belediyesi yetkilileri, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve Organizasyon komitesi yetkilileri verdi. Törende Hasan Önderol Genç Co-pilot birincisi ödülü almayı başardı. İkinci Berke Zeki olurken, Ahmet Biricik üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda birincilik kupasını Hande Küfi aldı. Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu” ödülünü Zeki Demirdeş ile Alperen Tetik alırken, Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödüllerini Orhan Gül, Osman Pozan ve Zeki Demirdeş aldı.