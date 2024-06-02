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Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coştular

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Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coştular
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KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara vermeksizin devam ederken, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ndede büyük bir etkinlik düzenledi.
KKTC Cimnastik Federasyonu 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndagün boyu süren etkinlik gerçekleştirdi.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlama etkinlikleri organizasyonuna, KKTC Cimnastik Federasyonu ile okul öncesi eğitim kurumları iş birliğinde süren Yetenek Avcısı projesinde yer alan okullarda eğitim gören 3 – 5 yaş arasındaki 400 çocuk katıldı.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da bizzat katıldığı çocuk etkinliği coşkulu geçerken, aileler de çocuklarının sergiledikleri hareketleri coşkuyla alkışladılar. Gösteriler sonrasında tüm çocuklara madalyaları takıldı.
 
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