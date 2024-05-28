Ralli Sprintte final yarışı İnönü’de

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası Final Yarışı 2 Haziran Pazar günü her yıl geleneksel olarak yapılan ve 8. Kez düzenlenecek olan Sinde Ralli Sprint ile İnönü’de gerçekleşecek. Mesarya Belediyesi katkıları ile gerçekleşecek Sinde Ralli Sprint Ralli Şampiyonası'na ve Ahmet Demirel Ralli Kupası'na puan verecek.

