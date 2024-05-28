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Red7Oil U14 Ligi'nde Final Yolu eşleşmeleri belli oldu

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Red7Oil U14 Ligi'nde Final Yolu eşleşmeleri belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red 7 Oil U14 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre finale kadar tüm eşleşmeler çekilen kura sonucu belirlenirken finallerin tarihleri de yeniden güncellendi.
 
2.TUR EŞLEŞMELERİ
Vadili TÇBSK - Mehmetçik TÇBSK
Küçük Kaymaklı TSK - Tuzlaspor
Binatlı YSK - Türk Ocağı Limasol
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Zümrütköy SK
Miracle Değirmenlik SK - Yenicami AK
Doğan Türk Birliği - Serhatköy SK
Mağusa Türk Gücü - Ozanköy SK
Çetinkaya TSK - 1461 İskele Trabzonspor
 
FİNAL TARİHLERİ
2.TUR: 14-15 HAZİRAN 2024
ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 22-23 HAZİRAN 2024
ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 25-26 HAZİRAN 2024
YARI FİNAL 1.MAÇ: 29-30 HAZİRAN 2024
YARI FİNAL 2.MAÇ: 6-7 TEMMUZ 2024
FİNAL: 12 TEMMUZ 2024
 
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