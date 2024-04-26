Klasikler Hazine arayacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun en eğlenceli etkinliklerinden “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı”, 28 Nisan 2024 Pazar günü Kütahya Seramik & Cahit Necipoğlu Ltd. sponsorluğunda yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Sezonun ikinci etkinliği ve belki de takvimin en keyifli etkinliklerinden olan Klasik Otomobil Hazine Avcılığı, bu yıl Kütahya Seramik & Cahit Necipoğlu Ltd. sponsorluğunda yapılıyor.

28 Nisan 2024 Pazar günü Değirmenlik bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünden saat 10.30’da startı verilecek olan etkinlikte klasik severler yönlendirmelerle gizli 7 noktayı farklı sıralarla bulmaya çalışacaklar. Yarışmacılar ayrıca etkinlik süresince bilgi yarışması niteliğinde sorularla karşılaşacaklar. Tüm noktaları doğru

sırayla bulup, en çok doğru soruya yanıt verenlerin dereceye gireceği etkinlikte ikinci start saat 12.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde olacak. Finişi Ciklos’ta bulunan Güven Park’ta olacak etkinlik birbirinden eğlenceli; Yakan Top, İp Atlama, Torba Yarışı, Halat Çekme, Tavla Turnuvası ve Darts gibi aktivitelerle tamamlanacak.

Organizasyon, Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu ve Kütahya Seramik & Cahit Necipoğlu Ltd.’in sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda, İkas Süpermarket, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Dijital Ajans da katkılarıyla yapılacak. Her sezon renkli görüntülere sahne olan ve katılımcıların çok keyif aldığı etkinliklerden olan Hazine Avcılığı etkinliği haberimizin hazırlandığı saatlerde 71 kayıta ulaştı. Dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek ve organizasyon tamamlanacak.

