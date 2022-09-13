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Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi, 17-18 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı

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Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı, bu hafta sonu iki günlük bir programla yapılıyor. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi, 17-18 Eylül tarihlerinde Lefkoşa’da yapılacak. Rallinin açılış etabı, ZetLeisure Center’de olacak. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 ekip yarışacak.
CUMARTESİ AKŞAMI ZET ÖZEL SEYİRCİ ETABI GEÇİLECEK
17 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan rallinin seremonikstartıKermiya’da bulunan OmağIntense önünden (Nomi Bar) saat 19.00’da verilecek. Saat 20.00’de ZetLeisure Center’de Tırmanma ve Drift araçlarının gösterisinin ardından Özel Seyirci Etabı geçilecek ve ilk gün tamamlanacak.
PAZAR GÜNÜ AKTEPE, ALAYKÖY VE KANLIKÖY ETAPLARI GEÇİLECEK
18 Eylül Pazar günü ise ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve ZetLeisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanının Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulacağı yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.
15 EKİP RALLİYE KAYIT YAPTIRDI
Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 4 farklı sınıfta toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap’ın, Skoda Fabia R5 aracıyla katılacağı yarışa, şampiyona lideri Halil Mulla, ikincisi Barış Kalfaoğlu, üçüncüsü Mehmet Kamiloğlu, dördüncüsü Mehmet Çocuk ve yeni aracı Ford Fiesta S2000 ile yarışa katılacak olan ÇağkanBozalanlar’ın mücadelesi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Bu isimlerin yanı sıra iddialı ekiplerden Kerim Hacımevlüt, Sadık Bilgimer, Oktay Çocuk, Selen Bilgimer, Yusuf Cambaz ve Hüseyin Yarkıner’de yarışa kayıt yaptıranlar arasında. Sınıf 3’te mücadele edecek iki pilot Osman Pozan ve Özhan Karaduman’ın yanı sıra Sınıf R’de bu yarış Mahmut Bozalanlar ter dökecek.
 
Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Kayıt Listesi:
                Takım    Pilot       Co-Pilot               Araç       Sınıf
1             Drift NEU Racing Team  Enver Haskasap               Güner Şevketoğlu          Skoda Fabia R5 2
2             GOODYEAR Racing Team             ÇağkanBozalanlar            Hasan Odun       Ford Fiesta S2000            2
3             Drift NEU Racing Team  Halil Mulla           Mehmet Çağla  Mitsubishi LancerEvo IX               N
4             Kıbrıs Online Rally Team               Barış Kalfaoğlu  Ahmet Özerdem             Mitsubishi LancerEvo IX               N
5             Kıbrıs Online Rally Team               Mehmet Kamiloğlu        Ahmet Gürün   Mitsubishi LancerEvo X R4          2
6             Kıbrıs Online Rally Team               Mehmet Çocuk                İrfan Topçu        Mitsubishi LancerEvo X N
7             GOODYEAR Racing Team             Kerim Hacımevlüt           Rasim Çetinkaya              Mitsubishi LancerEvo VI               1
8             Team Evo RT      Sadık Bilgimer   Buse Bilgimer    Mitsubishi LancerEvo IV               1
9             GOODYEAR Racing Team             Oktay Çocuk      Hüseyin Çocuk  Mitsubishi LancerEvo IX               N
10           Team Evo RT      Selen Bilgimer   Ali Burhan Sevil                Mitsubishi LancerEvo VI               1
11           Team Evo RT      Yusuf Cambaz   Gökhan Sancar Mitsubishi LancerEvo VI               1
12           Karaduman Rally Team Özhan Karaduman          Serdar Kumru   Fiat Palio             3
13           Karaduman Rally Team Osman Pozan    Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti               3
14           Team Evo RT      Hüseyin Yarkıner             Ali Yöncü             Mitsubishi LancerEvo VI               1
15                           Mahmut Bozalanlar        Mustafa Bektaş               Can-AmMaverick X3      R
 
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