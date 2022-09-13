Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi, 17-18 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı, bu hafta sonu iki günlük bir programla yapılıyor. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi, 17-18 Eylül tarihlerinde Lefkoşa’da yapılacak. Rallinin açılış etabı, ZetLeisure Center’de olacak. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 ekip yarışacak.

CUMARTESİ AKŞAMI ZET ÖZEL SEYİRCİ ETABI GEÇİLECEK

17 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan rallinin seremonikstartıKermiya’da bulunan OmağIntense önünden (Nomi Bar) saat 19.00’da verilecek. Saat 20.00’de ZetLeisure Center’de Tırmanma ve Drift araçlarının gösterisinin ardından Özel Seyirci Etabı geçilecek ve ilk gün tamamlanacak.

PAZAR GÜNÜ AKTEPE, ALAYKÖY VE KANLIKÖY ETAPLARI GEÇİLECEK

18 Eylül Pazar günü ise ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve ZetLeisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanının Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulacağı yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.

15 EKİP RALLİYE KAYIT YAPTIRDI

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 4 farklı sınıfta toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap’ın, Skoda Fabia R5 aracıyla katılacağı yarışa, şampiyona lideri Halil Mulla, ikincisi Barış Kalfaoğlu, üçüncüsü Mehmet Kamiloğlu, dördüncüsü Mehmet Çocuk ve yeni aracı Ford Fiesta S2000 ile yarışa katılacak olan ÇağkanBozalanlar’ın mücadelesi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Bu isimlerin yanı sıra iddialı ekiplerden Kerim Hacımevlüt, Sadık Bilgimer, Oktay Çocuk, Selen Bilgimer, Yusuf Cambaz ve Hüseyin Yarkıner’de yarışa kayıt yaptıranlar arasında. Sınıf 3’te mücadele edecek iki pilot Osman Pozan ve Özhan Karaduman’ın yanı sıra Sınıf R’de bu yarış Mahmut Bozalanlar ter dökecek.



Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Kayıt Listesi:

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2

2 GOODYEAR Racing Team ÇağkanBozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2

3 Drift NEU Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi LancerEvo IX N

4 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi LancerEvo IX N

5 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi LancerEvo X R4 2

6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Çocuk İrfan Topçu Mitsubishi LancerEvo X N

7 GOODYEAR Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi LancerEvo VI 1

8 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi LancerEvo IV 1

9 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi LancerEvo IX N

10 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi LancerEvo VI 1

11 Team Evo RT Yusuf Cambaz Gökhan Sancar Mitsubishi LancerEvo VI 1

12 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3

13 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti 3

14 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Ali Yöncü Mitsubishi LancerEvo VI 1

15 Mahmut Bozalanlar Mustafa Bektaş Can-AmMaverick X3 R

