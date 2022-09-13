Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Koç cimnastikçilerle buluştu

Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) başkanı Dursun Koç, Dr Küçük CimnastikSalonuna ziyaret gerçekleştirdi.

Dursun Koç ziyarette KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dursun Koç daha sonra sporcuların çalışmalarını yerinde izleyip, Hasan Sapsızoğlu ve antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dursun Koç ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Değerli başkanım; içten ve samimi karşılamanız, ülke gençliğimize ve cimnastik sporumuza olan hizmetleriniz için şahsım ve KKTC MOK adına teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

