banner875
banner815
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
7 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
15 0
 
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
68 0
53 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
36 0
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
14 0
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
49 0
banner797

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Koç cimnastikçilerle buluştu

banner476

banner825
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Koç cimnastikçilerle buluştu
Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) başkanı Dursun Koç, Dr Küçük CimnastikSalonuna  ziyaret gerçekleştirdi.
Dursun Koç ziyarette KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dursun Koç daha sonra sporcuların çalışmalarını yerinde izleyip, Hasan Sapsızoğlu ve antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dursun Koç ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Değerli başkanım; içten ve samimi karşılamanız, ülke gençliğimize ve cimnastik sporumuza olan hizmetleriniz için şahsım ve KKTC MOK adına teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.