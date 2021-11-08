Race Fest coşturdu

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği yarış festivali, “Race Fest” Cemsa Sporting Center’de yapılırken, dernek 2021 sezonunu tamamladı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği(KKDSOD), farklı bir organizasyonla 2021 sezonu etkinliklerini tamamladı.

Sezon içerisinde gerçekleştirdikleri birbirinden güzel ve yoğun ilgi gören 3 Drag yarışının ardından; ödüllü sergi, pist yarışı ve 200 metre Drag yarışının olduğu yarış festivali, “Limasol Sigorta Race Fest” etkinliğini geçtiğimiz Cumartesi günü, Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirdiler.

Ödüllü sergide 310 araç sergilendi

Cumartesi günü öğleden sonra kapıların açılmasıyla birbirinden güzel ve şık araçların sergisi başladı. Spor araçlar, özel araçlar, klasik araçlar ve arazi araçları gibi birçok çeşit 300’ün üzerinde aracın sergilendiği etkinlikte sergiye katılanlar arasında yarışma da yapıldı.

Capital Radio En İyi Ses Sistemi ödülü Baki Taş’ın olurken, En İyi Makine ödülü, BMW E30 aracıyla Hüseyin Akdoğdu’nun ve En İyi Body kit ödülü, Mitsubishi L200 ile İbrahim Erülkü’nün oldu.

22 araç 1/8 mil Drag yarışında boy gösterdi

Bu sezonun en popüler yarışlarından olan Drag yarışlarının kısa versiyonu da Limasol Sigorta Race Fest kapsamında yapıldı. 1/8 mil, yaklaşık 201 metrelik Drag yarışına 22 pilot katıldı. Seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği Drag yarışı sonunda ilk 3 dışında 2 de özel ödül verildi. Bu sezon ilk kez Tırmanma ve Drag yarışlarında boy göstermeye başlayan Berk Balkanlar, 8.227 saniyelik derecesiyle Drag yarışının en hızlısı oldu. İkinci Süleyman Yaşlıhan olurken, üçüncü Yakup Şah oldu. Süleyman Yaşlıhan ayrıca “En İyi 60ft.” ödülünün, Yakup Şah ise “En İyi Reaksiyon” ödülünün sahibi oldular.

İlk kez yapılan Time Attack ilgi çekti

Cemsa Sporting Center pistinde hazırlanan parkurda ikişer tur atarak zamana karşı yarışın yapıldığı “Time Attack” yarışı ise dikkat çekti. Ülkemizde daha önce ralli organizasyonlarında özel seyirci etabı olarak ve klasik otomobil slalom yarışlarında benzeri yapılan yarış ilk kez tüm araçlara açık olarak “Time Attack” şeklinde yapıldı. Binin üzerinde seyircinin takip ettiği organizasyon sonunda Genel Klasman, 4 Çeker, Ön Çeker ve Arka Çeker klasmanlarında ilk üçe girenlere ödülleri verildi. Toplamda 66 yarışçının mücadele ettiği yarışta Cenk Toksoy 1 dakika 59.695 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Toksoy ayrıca 4 çeker sınıfında da birinci oldu. Genel Klasman ikincisi ve arka çeker sınıfı birincisi 2 dakika 01,063 saniyelik derecesiyle İbrahim Yücebaş olurken, ön çeker birincisi olan Kemal Topcuoğlu 2 dakika 02,960 saniyelik derecesiyle genel klasmanda da üçüncü olmayı başardı.

