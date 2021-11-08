banner583
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
23 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
13 0
 
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
29 0
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
9 0
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
45 0
Birer attılar, birer aldılar
Birer attılar, birer aldılar
105 0
İşte dünyanın en büyük patatesi
İşte dünyanın en büyük patatesi
33 0
banner661
banner726

Golleri Atatürk Kupası için attılar

banner476

banner714
Golleri Atatürk Kupası için attılar
banner721
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Metehan tesislerinde Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü, 1461 İskele Trabzonspor Akademi, Mağusa Türk Gücü Akademi ve Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisitakımlarının katılımıyla Atatürk KupasıTurnuvasınıorganize etti.
U 11 kategorisinde düzenlenen Atatürk Kupası Turnuvası oynanırken, oynanan maçlar sonunda turnuvaya katılan çocuklara, akademi yetkilileri tarafından ödülleri verildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.