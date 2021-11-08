Golleri Atatürk Kupası için attılar

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Metehan tesislerinde Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü, 1461 İskele Trabzonspor Akademi, Mağusa Türk Gücü Akademi ve Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisitakımlarının katılımıyla Atatürk KupasıTurnuvasınıorganize etti.

U 11 kategorisinde düzenlenen Atatürk Kupası Turnuvası oynanırken, oynanan maçlar sonunda turnuvaya katılan çocuklara, akademi yetkilileri tarafından ödülleri verildi.

