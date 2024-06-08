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Offroad’ta sırada “Baja CyprusRally-Raid” var

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KyreniaOffroad Derneği’nin (KYOFF) Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı 9 Haziran 2024 Pazar günü “BajaCyprusRally-Raid 2024” adıyla yapılıyor

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Offroad’ta sırada “Baja CyprusRally-Raid” var
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KyreniaOffroad Derneği’nin (KYOFF) ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 9 Haziran 2024 Pazar günü, Alpcanssponsorluğunda Akdeniz bölgesinde yapılacak BajaCyprusRally-Raid yarışı ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın ikinci yarışında görev KYOFF’un. 9 Haziran 2024 Pazar sabahı saat 10.30’da Lefke’de bulunan Alpcan Mira önünde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler güzergahı gizli olan fakat Akdeniz bölgesinde olacağı açıklanan toplamı yaklaşık 75 kilometrelik 4 etapta yarışacaklar.
TOPLAM 22 EKİP ETAPLARDA MÜCADELE EDECEK
Alpcans’ın ana sponsorluğu yanı sıra TheCoffeeCornerLounge’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa Ralli ve Raid kategorilerinde toplam 22 ekip kayıt yaptırdı. 12 ekibin mücadele edeceği ralli kategorisi ekipleri araçların motor hacimlerine göre 2 sınıfa ayrılırken 10 ekip de Raid kategorisinde mücadele etmeye hazırlanıyor.
11.00-17.30 ARASI AKDENİZ ORMANI’NDA OLACAKLAR
Ekipler 11.00’den itibaren iki etap geçmek üzere Akdeniz bölgesinde olacaklar. Saat 13.30’dan itibaren de LivadiaRestaurant’ta ilk servise girecekler. 14.50 civarı yeniden 2 etap geçmek üzere Akdeniz bölgesinde olacak olan ekipler finişve ödül töreni için takribi 18.00’de yine Alpcans önünde toplanacaklar. Yarışı takip etmek isteyen seyircilerin Akdeniz Askeri Kışla karşısından etapları izleyebilecekleri açıklandı.
 
Program:
Start: 10.30
ÖE1: 11.15
ÖE2: 12.00
ÖE3: 14.55
ÖE4: 16.30
Ödül Töreni: 18.30
 
Ralli Kayıt Listesi:
         No.    Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       1       Hasan Reyhan     Niyazi Yorgancıoğlu      Mitsubishi Pajero T3
2       2       Musa Ersoy         RamadanKıral     Tomcat       T4
3       3       Göksel Macila      Buğra Tabak        Mitsubishi Pajero T4
4       4       Halim Kahveciler Ramadan Uzun    Nissan Patrol       T4
5       5       Hakan Kofalı       Mehmet Karzaoğlu        Tomcat       T4
6       6       Sander Kahveciler         Eser Sülo    Tomcat       T4
7       7       Ahmet Baştaş               Mitsubishi Pajero T3
8       8       Serkan Bolçocuk Hasan Uzun         Wildcat       T3
9       9       Niyazi Bedel        Mehmet Boşnak  Land Rover          T4
10     10     Argun Çağıl         İrfan Topçu          Tomcat       T4
11      11      SpyrosDroustiotis        AntınisMarasinos         Cherokee    T4
12     12     Zühtü Cumalıgil   Kemal Hüdasoy   Nissan Patrol       T4
 
Raid Kayıt Listesi:
         No.    Pilot  Co-Pilot      Araç
1       14     Devrim Dedeoğlu BirtanKetenoğlu  Mitsubishi Pajero
2       15     Mustafa Yemen    Muzaffer Yemen   Ford Ranger
3       16     Yunus Türk                   Mitsubishi Pajero
4       17     Üstün Dedeoğlu   Berayet Dedeoğlu          Mitsubishi Pajero
5       18     Mehmet Akkılıç   Rıdvan Bayraktaroğlu  Mitsubishi Pajero
6       19     Onur Görgülü      Fırat Gümüş        Suzuki Vitara
7       20     Hasan Hakansoy Efe Hakansoy      Suzuki Vitara
8       21     Fazilet Gülbahar  Defne Dedeoğlu   Daihatsu
9       22     Metehan Akkılıç  Lara Akkılıç        
10     23     İbrahim Tüccaroğlu       Ayşe Tüccaroğlu  Mitsubishi Pajero
 
 
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