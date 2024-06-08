Offroad’ta sırada “Baja CyprusRally-Raid” var

KyreniaOffroad Derneği’nin (KYOFF) Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı 9 Haziran 2024 Pazar günü “BajaCyprusRally-Raid 2024” adıyla yapılıyor

KyreniaOffroad Derneği’nin (KYOFF) ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 9 Haziran 2024 Pazar günü, Alpcanssponsorluğunda Akdeniz bölgesinde yapılacak BajaCyprusRally-Raid yarışı ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın ikinci yarışında görev KYOFF’un. 9 Haziran 2024 Pazar sabahı saat 10.30’da Lefke’de bulunan Alpcan Mira önünde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler güzergahı gizli olan fakat Akdeniz bölgesinde olacağı açıklanan toplamı yaklaşık 75 kilometrelik 4 etapta yarışacaklar.

TOPLAM 22 EKİP ETAPLARDA MÜCADELE EDECEK

Alpcans’ın ana sponsorluğu yanı sıra TheCoffeeCornerLounge’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa Ralli ve Raid kategorilerinde toplam 22 ekip kayıt yaptırdı. 12 ekibin mücadele edeceği ralli kategorisi ekipleri araçların motor hacimlerine göre 2 sınıfa ayrılırken 10 ekip de Raid kategorisinde mücadele etmeye hazırlanıyor.

11.00-17.30 ARASI AKDENİZ ORMANI’NDA OLACAKLAR

Ekipler 11.00’den itibaren iki etap geçmek üzere Akdeniz bölgesinde olacaklar. Saat 13.30’dan itibaren de LivadiaRestaurant’ta ilk servise girecekler. 14.50 civarı yeniden 2 etap geçmek üzere Akdeniz bölgesinde olacak olan ekipler finişve ödül töreni için takribi 18.00’de yine Alpcans önünde toplanacaklar. Yarışı takip etmek isteyen seyircilerin Akdeniz Askeri Kışla karşısından etapları izleyebilecekleri açıklandı.



Program:

Start: 10.30

ÖE1: 11.15

ÖE2: 12.00

ÖE3: 14.55

ÖE4: 16.30

Ödül Töreni: 18.30



Ralli Kayıt Listesi:

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3

2 2 Musa Ersoy RamadanKıral Tomcat T4

3 3 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4

4 4 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T4

5 5 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4

6 6 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T4

7 7 Ahmet Baştaş Mitsubishi Pajero T3

8 8 Serkan Bolçocuk Hasan Uzun Wildcat T3

9 9 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T4

10 10 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4

11 11 SpyrosDroustiotis AntınisMarasinos Cherokee T4

12 12 Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy Nissan Patrol T4



Raid Kayıt Listesi:

No. Pilot Co-Pilot Araç

1 14 Devrim Dedeoğlu BirtanKetenoğlu Mitsubishi Pajero

2 15 Mustafa Yemen Muzaffer Yemen Ford Ranger

3 16 Yunus Türk Mitsubishi Pajero

4 17 Üstün Dedeoğlu Berayet Dedeoğlu Mitsubishi Pajero

5 18 Mehmet Akkılıç Rıdvan Bayraktaroğlu Mitsubishi Pajero

6 19 Onur Görgülü Fırat Gümüş Suzuki Vitara

7 20 Hasan Hakansoy Efe Hakansoy Suzuki Vitara

8 21 Fazilet Gülbahar Defne Dedeoğlu Daihatsu

9 22 Metehan Akkılıç Lara Akkılıç

10 23 İbrahim Tüccaroğlu Ayşe Tüccaroğlu Mitsubishi Pajero



