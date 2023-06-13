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Offroad Şampiyonası “Baja Challenge Cyprus” ile devam etti

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Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı 11 Haziran 2023 Pazar günü “Baja Challenge Cyprus 2023” adıyla yapıldı

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Offroad Şampiyonası “Baja Challenge Cyprus” ile devam etti
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KYOFF ve KKORD’nin ortak organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışını, 11 Haziran 2023 Pazar günü KYOFF gerçekleştirdi. “Baja Challenge Cyprus 2023” adıyla, EKA Developmentssponsorluğunda gerçekleştirilen yarış, Hamitköy ve Alayköy bölgelerinde hazırlanan etaplarda yapıldı. 11 Haziran 2023 Pazar sabahı saat 10.00’da Girne’de bulunan EKA Developments önünde, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un da katılımıyla yapılan seremoni ile başlayan yarışta ekipler güzergahı gizli olan parkurda mücadele ettiler. Start anında aldıkları yol notlarına göre, güvenliği alınmış kapalı parkurda zaman karşı yarışan ekipler önce Hamitköy bölgesinde hazırlanan iki etabı geçtiler. Öğle arasının ardından yağmurun etkisiyle biraz gecikme olan yarış daha sonra Alayköy-Akdağ bölgesinde hazırlanan 2 etap daha geçip finişe ulaştılar. Toplamı yaklaşık 45 kilometre olan etapların ardından ekipler ödül töreni için yeniden EKA Developlments’e ulaşıp finiş gördüler.
EKA Developments’in ana sponsorluğu yanı sıra; RedBull, Güven Sigorta, Marks World, damalıbayrak.net, Chamada ve ecam’ın da katkılarıyla yapılan yarışa 12 ekip katıldı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan yarışmacılar kendi sınıflarında da podyum mücadelesi verdiler. Ralli kategorisinin yanı sıra Raid kategorisi tarzında Offroadgüzergahını “Şampiyon Melekler” anısına geçen “Babalar-Çocuklar” ekibi de 13 araçla yarışa katıldı.

HASAN REYHAN-NİYAZİ YORGANCIOĞLU BİRİNCİ OLDU
Yarış sonunda Mitsubishi Pajero ile yarışan Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi zafere ulaşmayı başardı. T3 sınıfında da zirvede olan ekibi genel klasmanda Land Rover Discovery ile yarışan Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi takip etti. İkili ayrıca T4 sınıfında birinci oldu. Genel klasman üçüncüsü Mitsubishi Pajero ile yarışan Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. İkili T4 ikincisi olurken, T4 sınıfında podyumu TOMCAT ile yarışan Musa Ersoy-RamadanKıral ikilisi tamamladı. T3 sınıfı ikincisi Nissan Patrol ile yarışan Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi olurken, T3 sınıfı üçüncüsü SeatLeon ile yarışan Hilmi Çelebioğlu-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi oldu. T2 sınıfında birincilik kupasını Suzuki Vitara ile yarışan Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi aldı. Rallinin son etabına “Hüdan Kardeşler” adı verildi ve vefat eden iki değerli Offroad üyesi VeleddinHüdan ile Yusuf Hüdan anısına geçilen etapta her sınıfta en iyi dereceyi yapan yarışçılara özel kupa verildi. Bu kupaları veren Marks World direktörü Öcal Topal, ayrıca Marks World’den özel hediyeler de takdim etti. Dereceye girenlere kupalarını EKA Developments yetkilileri Naim Ersoy, Ertan Ersoy, Seyit Karaca ve Mustafa Aladağ takdim etti. Ayrıca yarışa katılıp “Şampiyon Melekler” anısına yarışan “Babalar-Çocuklar” kategorisi yarışçılarına da KYOFF Başkanı Musa Ersoy anı kupası takdim etti.
 
Dereceler:
         No.    Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf  Derece
1       103   Hasan Reyhan     Niyazi Yorgancıoğlu     Mitsubishi Pajero T3     45:34.1
2       109   Niyazi Bedel        Hasan Güney       Land Rover          T4     45:47.0
3       106   Soyer Arseven     Hasan Reyhan     Mitsubishi Pajero T4     47:13.3
4       105   Musa Ersoy         RamadanKıral     Tomcat       T4     47:57.6
5       108   Halim Kahveciler Ramadan Uzun    Nissan Patrol       T3     50:06.8
6       101   Argun Çağıl         İrfan Topçu         Tomcat       T4     56:43.9
7       113   Hilmi Çelebioğlu  Ahmet Buzlukçuoğlu    SeatLeon    T3     57:15.1
8       115   Burak Emingil     Emin Emingil       Suzuki Vitara      T2     59:19.3
9       4       Göksel Macila      Buğra Tabak        Mitsubishi Pajero T4     DNF
10     2       Ahmet Baştaş      Ahmet Gürün      Tomcat       T4     DNF
11     11     Zühtü Cumalıgil   Günay Saffet Özmenek Nissan Patrol       T4     DNF
12     12     Hakan Sezerli      Gökhan Necipoğlu        Tomcat       T4     DNF
 
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