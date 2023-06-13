Offroad Şampiyonası “Baja Challenge Cyprus” ile devam etti

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı 11 Haziran 2023 Pazar günü “Baja Challenge Cyprus 2023” adıyla yapıldı

KYOFF ve KKORD’nin ortak organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışını, 11 Haziran 2023 Pazar günü KYOFF gerçekleştirdi. “Baja Challenge Cyprus 2023” adıyla, EKA Developmentssponsorluğunda gerçekleştirilen yarış, Hamitköy ve Alayköy bölgelerinde hazırlanan etaplarda yapıldı. 11 Haziran 2023 Pazar sabahı saat 10.00’da Girne’de bulunan EKA Developments önünde, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un da katılımıyla yapılan seremoni ile başlayan yarışta ekipler güzergahı gizli olan parkurda mücadele ettiler. Start anında aldıkları yol notlarına göre, güvenliği alınmış kapalı parkurda zaman karşı yarışan ekipler önce Hamitköy bölgesinde hazırlanan iki etabı geçtiler. Öğle arasının ardından yağmurun etkisiyle biraz gecikme olan yarış daha sonra Alayköy-Akdağ bölgesinde hazırlanan 2 etap daha geçip finişe ulaştılar. Toplamı yaklaşık 45 kilometre olan etapların ardından ekipler ödül töreni için yeniden EKA Developlments’e ulaşıp finiş gördüler.EKA Developments’in ana sponsorluğu yanı sıra; RedBull, Güven Sigorta, Marks World, damalıbayrak.net, Chamada ve ecam’ın da katkılarıyla yapılan yarışa 12 ekip katıldı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan yarışmacılar kendi sınıflarında da podyum mücadelesi verdiler. Ralli kategorisinin yanı sıra Raid kategorisi tarzında Offroadgüzergahını “Şampiyon Melekler” anısına geçen “Babalar-Çocuklar” ekibi de 13 araçla yarışa katıldı.HASAN REYHAN-NİYAZİ YORGANCIOĞLU BİRİNCİ OLDUYarış sonunda Mitsubishi Pajero ile yarışan Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi zafere ulaşmayı başardı. T3 sınıfında da zirvede olan ekibi genel klasmanda Land Rover Discovery ile yarışan Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi takip etti. İkili ayrıca T4 sınıfında birinci oldu. Genel klasman üçüncüsü Mitsubishi Pajero ile yarışan Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. İkili T4 ikincisi olurken, T4 sınıfında podyumu TOMCAT ile yarışan Musa Ersoy-RamadanKıral ikilisi tamamladı. T3 sınıfı ikincisi Nissan Patrol ile yarışan Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi olurken, T3 sınıfı üçüncüsü SeatLeon ile yarışan Hilmi Çelebioğlu-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi oldu. T2 sınıfında birincilik kupasını Suzuki Vitara ile yarışan Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi aldı. Rallinin son etabına “Hüdan Kardeşler” adı verildi ve vefat eden iki değerli Offroad üyesi VeleddinHüdan ile Yusuf Hüdan anısına geçilen etapta her sınıfta en iyi dereceyi yapan yarışçılara özel kupa verildi. Bu kupaları veren Marks World direktörü Öcal Topal, ayrıca Marks World’den özel hediyeler de takdim etti. Dereceye girenlere kupalarını EKA Developments yetkilileri Naim Ersoy, Ertan Ersoy, Seyit Karaca ve Mustafa Aladağ takdim etti. Ayrıca yarışa katılıp “Şampiyon Melekler” anısına yarışan “Babalar-Çocuklar” kategorisi yarışçılarına da KYOFF Başkanı Musa Ersoy anı kupası takdim etti.Dereceler:No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece1 103 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 45:34.12 109 Niyazi Bedel Hasan Güney Land Rover T4 45:47.03 106 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4 47:13.34 105 Musa Ersoy RamadanKıral Tomcat T4 47:57.65 108 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 50:06.86 101 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4 56:43.97 113 Hilmi Çelebioğlu Ahmet Buzlukçuoğlu SeatLeon T3 57:15.18 115 Burak Emingil Emin Emingil Suzuki Vitara T2 59:19.39 4 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 DNF10 2 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Tomcat T4 DNF11 11 Zühtü Cumalıgil Günay Saffet Özmenek Nissan Patrol T4 DNF12 12 Hakan Sezerli Gökhan Necipoğlu Tomcat T4 DNF