Rümeysa Özgüven gururlandırdı

Kickbokscularımız, 2023 Türkiye Okullar Arası Küçükler Kickboks Şampiyonası’ndan Rümeysa Özgüven elde ettiği bronz madalya ile döndü

2023 Türkiye Okullar Arası Küçükler Kickboks Şampiyonası, 08-11 Haziran 2023 tarihleri arasında, Türkiye’nin Kayseri şehrinde Türkiye’nin 52 ilinden ve KKTC’den katılan 190 öğrenci sporcular ile yapıldı.

08-11Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye’nin 52 ilinden ve K.K.T.C.’den 190 öğrenci sporcuların katılımı ile Kayseri’de yapılan Şampiyonada ülkemizi ve okullarımızı 3 sporcu ile temsil etti.

Büyük mücadelelerin yaşandığı şampiyonada sporcumuz Rümeysa Özgüven elde ettiği 3’üncülük derecesi ile ülkemizi gururlandırdı.

