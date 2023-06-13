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Rümeysa Özgüven gururlandırdı

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Kickbokscularımız, 2023 Türkiye Okullar Arası Küçükler Kickboks Şampiyonası’ndan Rümeysa Özgüven elde ettiği bronz madalya ile döndü

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Rümeysa Özgüven gururlandırdı
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2023 Türkiye Okullar Arası Küçükler Kickboks Şampiyonası, 08-11 Haziran 2023 tarihleri arasında,  Türkiye’nin Kayseri şehrinde Türkiye’nin 52 ilinden ve KKTC’den katılan 190 öğrenci sporcular ile yapıldı.
08-11Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye’nin 52 ilinden ve K.K.T.C.’den 190 öğrenci sporcuların katılımı ile Kayseri’de yapılan Şampiyonada ülkemizi ve okullarımızı 3 sporcu ile temsil etti.
Büyük mücadelelerin yaşandığı şampiyonada sporcumuz Rümeysa Özgüven elde ettiği 3’üncülük derecesi ile ülkemizi gururlandırdı.
 
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