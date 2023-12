Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası başlıyor

Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası, bugün saat 10:00'da Lefkoşa Near East Bank Genel Müdürlüğü önünden start alacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) tarafından organize edilen ve Telsim İletişim Sponsorluğunda yapılacak olan Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası, 2 Aralık Cumartesi (bugün) saat 10:00'da Lefkoşa Near East Bank Genel Müdürlüğü önünden start alacak ve Gazimağusa Mimoza BeachHotel’de son bulacak. Her sene bir gelenek haline gelen şampiyonanın bu yıl ki konaklamalı programı hem katılacak pilotlara hem de izleyicilere keyifli bir atmosfer sunacak. 2 gün sürecek şampiyona; 2 Aralık Cumartesi Lefkoşa’da start verilecek yarış Gazimağusa da bitecek. Cumartesi sabah 3 sabit hız testinden geçecek araçlar öğle arası Gazimağusa City Mall’da ilk bölümü tamamlayacaklar. Yarışın ikinci kısmı saat 14:00’te başlayıp saat 17:00’de bitecek. 180 km’lik parkuruyla 6 sabit hız testinden oluşan Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasına 45 klasik otomobil kayıt yaptı.

Aynı gün sürücüler yarış sonrası Mimoza BeachHotel’de konaklayacak. Canlı müzik programı ve akşam yemeği ile tamamlanacak gece sonrası, 2. gün 3 Aralık Pazar saat 11:00'de “Hazine Avı” yarışı için sürücüler Mimoza Beach Hotel önünden start alacak ve yine Mimoza BeachHotel’de son bulacak. Yarış bitiminde, dereceye girenlere kupaları ve katılımcılara plaketleri takdim edilecek.

Yarış hakkında bilgi veren Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu,

“Near East Bank olarak, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’ ile kurduğumuz bu değerli sponsorluğumuzda yeni bir yarış etkinliğimiz ile sezona devam ediyoruz. Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ve bir gelenek haline gelen ralli yarışlarımızdan “Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası” nın bu haftasonu yapılacak olan etkinliğine farklı etaplar ve program içeriği dahil ederek, konaklamalı olacak şekilde pilotları ve misafirleri de memnun edecek bir organizasyona hazırlandık. Cumartesi günü Genel Müdürlük binamız önünde başlayacak yarışa birbirinden değerli klasik otomobiller katılacak. Mimoza BeachHotel’de devam edecek programda konaklama, canlı müzik eğlencemiz ve ödül törenimiz ile sezonun bu son yarışını tamamlamayı amaçlıyoruz.”