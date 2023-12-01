YDÜ yüzücüsü Akman, Denizli’de rekor kırdı

Necati Külahlılar
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yüzücüsü Akman Tüzünkan, Denizli’de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye final müsabakasına başarılı bir giriş yaptı.
Akman Tüzünkan, ilk gün yarışında rekor kırdı. Tüzünkan, 50 m sırtüstünde 00:32.53’lük derecesi ile Türkiye 3.sü olurken, KKTC Uzun Kulvar 12 Yaş rekorunu kırdı.
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