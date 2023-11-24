Mustafa Baştaş Anı Offroad Sprint Yarışı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2023 sezonunun final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günüKyreniaOffroad Derneği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirecek. Son yarış Plümer koruluğu bölgesinde hazırlanan etapta, Baştaşlar Construction sponsorluğunda, Mustafa Baştaş anısına yapılacak

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 4 yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Offroad Şampiyonası’nın final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştiriyor. KyreniaOffroad Derneği (KYOFF) ile iş birliği içerisinde yapılan sezonun son ayağı Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında gerçekleştirilecek. Yarış, Baştaşlar Construction sponsorluğunda yapılacak.

Mustafa Baştaş anısına Güven Sigorta ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta ekipler yaklaşık 6,5 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Cumartesi sabahı 09.00’da Plümer’de toplanacak olan yarışçılar, teknik kontrollerin ardından 10.00’da Plümer’de yapılacak seremoni ile yarışa başlayacaklar. 10.30’da ilk aracın Kanlıköy’denstart almasıyla başlayacak olan heyecanda deneme etabı sonrası ilk etap 11.39’da, ikinci etap ise 12.39’da start alacak. Seyirci noktası ise yine Plümer Koruluğu olacak.

T2,T3, T4 ve SSV olmak üzere 4 sınıfta mücadelenin yaşanacağı yarış sonunda ödül töreni de takribi 13.30’da Plümer’de yapılacak ve organizasyon sona erecek. Sezonun final yarışı olması nedeniyle sınıflarda ve genel klasmanda şampiyonların da belirleneceği yarışa 23 ekip kayıt yaptırdı.



Kayıt Listesi:

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3

2 2 Musa Ersoy RamadanKıral Tomcat T4

3 3 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4

4 4 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4

5 5 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3

6 6 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T4

7 7 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4

8 8 Şeref Karaoğlan Serhan Karaoğlan Tomcat T3

9 9 Sander Kahveciler Eser Sulo Tomcat T4

10 10 Zühtü Cumalıgil Cem Aytaç Nissan Patrol T4

11 11 Serkan Bolçocuk WildCat T3

12 12 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Mitsubishi Pajero T4

13 14 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4

14 15 Ozan Birşen Ali Budak Suzuki Vitara T2

15 16 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T2

16 17 Halil Erdoğuş Ada Erdoğuş Jeep Chorokee T3

17 18 SpyrosDrouisiotis Marasinos Jeep Chorokee T3

18 19 AndreasAndreou Konstantinos Jeep Chorokee T3

19 20 LambrosIoannidis MariosPanagiatous CanamMaverick SSV

20 21 IoanisIoannidis PannayiotisPattichi CanamMaverick SSV

21 22 Tolga Güllü Zeliha Güllü CanamMaverick SSV

22 23 Bekir Özsusuzlu Şevki Akdeniz CanamMaverick SSV

23 24 Kani Avkıran Ahmet Özerdem CanamMaverick SSV



