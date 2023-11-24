Mustafa Baştaş Anı Offroad Sprint Yarışı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 4 yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Offroad Şampiyonası’nın final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştiriyor. KyreniaOffroad Derneği (KYOFF) ile iş birliği içerisinde yapılan sezonun son ayağı Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında gerçekleştirilecek. Yarış, Baştaşlar Construction sponsorluğunda yapılacak.
Mustafa Baştaş anısına Güven Sigorta ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta ekipler yaklaşık 6,5 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Cumartesi sabahı 09.00’da Plümer’de toplanacak olan yarışçılar, teknik kontrollerin ardından 10.00’da Plümer’de yapılacak seremoni ile yarışa başlayacaklar. 10.30’da ilk aracın Kanlıköy’denstart almasıyla başlayacak olan heyecanda deneme etabı sonrası ilk etap 11.39’da, ikinci etap ise 12.39’da start alacak. Seyirci noktası ise yine Plümer Koruluğu olacak.
T2,T3, T4 ve SSV olmak üzere 4 sınıfta mücadelenin yaşanacağı yarış sonunda ödül töreni de takribi 13.30’da Plümer’de yapılacak ve organizasyon sona erecek. Sezonun final yarışı olması nedeniyle sınıflarda ve genel klasmanda şampiyonların da belirleneceği yarışa 23 ekip kayıt yaptırdı.
Kayıt Listesi:
No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf
1 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3
2 2 Musa Ersoy RamadanKıral Tomcat T4
3 3 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4
4 4 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4
5 5 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3
6 6 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T4
7 7 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4
8 8 Şeref Karaoğlan Serhan Karaoğlan Tomcat T3
9 9 Sander Kahveciler Eser Sulo Tomcat T4
10 10 Zühtü Cumalıgil Cem Aytaç Nissan Patrol T4
11 11 Serkan Bolçocuk WildCat T3
12 12 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Mitsubishi Pajero T4
13 14 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4
14 15 Ozan Birşen Ali Budak Suzuki Vitara T2
15 16 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T2
16 17 Halil Erdoğuş Ada Erdoğuş Jeep Chorokee T3
17 18 SpyrosDrouisiotis Marasinos Jeep Chorokee T3
18 19 AndreasAndreou Konstantinos Jeep Chorokee T3
19 20 LambrosIoannidis MariosPanagiatous CanamMaverick SSV
20 21 IoanisIoannidis PannayiotisPattichi CanamMaverick SSV
21 22 Tolga Güllü Zeliha Güllü CanamMaverick SSV
22 23 Bekir Özsusuzlu Şevki Akdeniz CanamMaverick SSV
23 24 Kani Avkıran Ahmet Özerdem CanamMaverick SSV
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.