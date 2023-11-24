banner913
banner932
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
11 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
16 0
 
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
12 0
63 okul güçlendirilecek
63 okul güçlendirilecek
17 0
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
27 0
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
85 0
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
11 0
banner964
banner985

Mustafa Baştaş Anı Offroad Sprint Yarışı yapılıyor

banner989

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2023 sezonunun final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günüKyreniaOffroad Derneği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirecek. Son yarış Plümer koruluğu bölgesinde hazırlanan etapta, Baştaşlar Construction sponsorluğunda, Mustafa Baştaş anısına yapılacak

banner974
Mustafa Baştaş Anı Offroad Sprint Yarışı yapılıyor
banner971
Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 4 yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Offroad Şampiyonası’nın final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştiriyor. KyreniaOffroad Derneği (KYOFF) ile iş birliği içerisinde yapılan sezonun son ayağı Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında gerçekleştirilecek. Yarış, Baştaşlar Construction sponsorluğunda yapılacak.
Mustafa Baştaş anısına Güven Sigorta ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta ekipler yaklaşık 6,5 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Cumartesi sabahı 09.00’da Plümer’de toplanacak olan yarışçılar, teknik kontrollerin ardından 10.00’da Plümer’de yapılacak seremoni ile yarışa başlayacaklar. 10.30’da ilk aracın Kanlıköy’denstart almasıyla başlayacak olan heyecanda deneme etabı sonrası ilk etap 11.39’da, ikinci etap ise 12.39’da start alacak. Seyirci noktası ise yine Plümer Koruluğu olacak.
T2,T3, T4 ve SSV olmak üzere 4 sınıfta mücadelenin yaşanacağı yarış sonunda ödül töreni de takribi 13.30’da Plümer’de yapılacak ve organizasyon sona erecek. Sezonun final yarışı olması nedeniyle sınıflarda ve genel klasmanda şampiyonların da belirleneceği yarışa 23 ekip kayıt yaptırdı.
 
Kayıt Listesi:
         No.    Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       1       Hasan Reyhan     Niyazi Yorgancıoğlu     Mitsubishi Pajero T3
2       2       Musa Ersoy         RamadanKıral     Tomcat       T4
3       3       Soyer Arseven     Hasan Reyhan     Mitsubishi Pajero T4
4       4       Göksel Macila      Buğra Tabak        Mitsubishi Pajero T4
5       5       Halim Kahveciler Ramadan Uzun    Nissan Patrol       T3
6       6       Niyazi Bedel        Mehmet Boşnak  Land Rover          T4
7       7       Argun Çağıl         İrfan Topçu         Tomcat       T4
8       8       Şeref Karaoğlan   Serhan Karaoğlan         Tomcat       T3
9       9       Sander Kahveciler         Eser Sulo    Tomcat       T4
10     10     Zühtü Cumalıgil   Cem Aytaç Nissan Patrol       T4
11     11     Serkan Bolçocuk           WildCat      T3
12     12     Ahmet Baştaş      Ahmet Gürün      Mitsubishi Pajero T4
13     14     Hakan Kofalı       Mehmet Karzaoğlu        Tomcat       T4
14     15     Ozan Birşen         Ali Budak   Suzuki Vitara      T2
15     16     Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı      Suzuki Vitara      T2
16     17     Halil Erdoğuş      Ada Erdoğuş       Jeep Chorokee     T3
17     18     SpyrosDrouisiotis         Marasinos  Jeep Chorokee     T3
18     19     AndreasAndreou Konstantinos       Jeep Chorokee     T3
19     20     LambrosIoannidis         MariosPanagiatous       CanamMaverick  SSV
20     21     IoanisIoannidis    PannayiotisPattichi       CanamMaverick  SSV
21     22     Tolga Güllü         Zeliha Güllü         CanamMaverick  SSV
22     23     Bekir Özsusuzlu  Şevki Akdeniz     CanamMaverick  SSV
23     24     Kani Avkıran       Ahmet Özerdem   CanamMaverick  SSV
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.