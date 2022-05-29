Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı bugün yapıldı. İnönü’de gerçekleştirilenyarışı Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi kazandı, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi Sprint Şampiyonu oldu.

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 4 Drift NEU Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:44.188 2 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 05:45.418 3 1 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:48.245 4 7 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Çocuk İrfan Topcu Mitsubishi Lancer Evo X R4 N 05:52.494 5 11 Team EVO RT Selen Bilgimer Ali Burhan Mitsubishi Lancer Evo VI 1 05:55.424 6 5 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ömer Topcu Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:56.391 7 10 GOODYEAR Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 05:58.184 8 8 Karaoğlan Rally Team Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:01.377 9 9 Team EVO RT Yusuf Cambaz Gökhan Sançar Mitsubishi Lancer Evo VI 1 06:06.464 10 15 Hüseyin Yarkıner Arda Öksüzoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1 06:20.634 11 12 GOODYEAR Racing Team Mahmut Bozalanlar Mustafa Bektaş Can-Am Maverick X3 R 06:30.348 12 19 Karaoğlan Rally Team Şeref Karaoğlan Serhat Karaoğlan Land Rover Tomcat T2 06:43.583 13 16 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 07:03.451 14 18 Karaduman Rally Team Osman Pozan Birdal Cihangir Peugeot 206 GTi 3 07:23.817

Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), Ralli şampiyonasının üçüncü, Sprint şampiyonasının ise üçüncü ve final yarışını bugün İnönü’de gerçekleştirdi. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Mulla Rent a Car, Pernara Meyhanesi,İnönü Market ve Debreli Nakliyat’ın katkıları ile gerçekleştirilen 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası üçüncü yarışında 15 ekipstart aldı.İnönü Köy Meydanı’nda yapılan seremoni ile başlayan rallide ekipler yaklaşık 9 kilometrelik etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçtiler. Sıcak havaya rağmen seyircilerin ilgi gösterdiği yarışta Drift NEU Racing Team’den Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi en iyi dereceyi elde etmeyi başaran ekip oldu. Kendi köyünde yarışan Halil Mulla, 5 dakika 44,188 saniyelik derecesi ile ilk sırada yer aldı. Yaklaşık 1,3 saniye farkla Kıbrıs Online Rally Team’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisi ikinci olurken, Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi üçüncü oldu. Bozalanlar-Odun ikilisi bu üçüncülükle 2022 Basel Holding Sprint Şampiyonu olmayı da başardı.Basel Holding Sprint Şampiyonası’na 1,1 katsayı, Basel Holding Ralli Şampiyonası’na 0,5 katsayı ve Ahmet Kişmir Ralli Kupası’na 0,7 katsayı üzerinden puan veren yarışta Ahmet Kişmir Ralli Kupası birincisi de Mulla-Çağla ikilisi oldu. İkinci Bozalanlar-Odun ikilisi olurken, Goodyear Racing Team’den Mehmet Çocuk-İrfan Topcu ikilisi üçüncü oldu. Bu üçlü aynı zamanda yarışın Sınıf N podyumunu da oluşturdu. Sınıf 2’de birincilik kupasını Kamiloğlu-Özerdem ikilisi alırken, Sınıf 1 birincisi Team EVO RT’den Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi oldu. Sınıf 1 ikincisi Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi ve üçüncüsü Team EVO RT’den Yusuf Cambaz-Gökhan Sançar ikilisi oldu. Sınıf R birincilik kupasını Goodyear Racing Team’den Mahmut Bozalanlar-Mustafa Bektaş ikilisi alırken, Sınıf T2 birincilik kupasını Karaoğlan Rally Team’den Şeref Karaoğlan-Serhat Karaoğlan ikilisi aldı. Sınıf 3’te ise birinci Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi oldu. İkinci olan ekip ise Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Birdal Cihangir ikilisi oldu. Yarış sonunda ödül töreni Pernara Restaurant’ta yapıldı ve dereceye girenlere kupaları takdim edildi.