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BTM 2. Lig 1. Hafta tamamlandı

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BTM 2. Lig 1. Hafta tamamlandı
İktisatbank BTM 2. Lig’de sezonun ilk haftası dün ve bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
BTM 2. Lig’de 1. Hafta sonuçları şöyle:
 
1.GRUP
Yedidalga Aksu-Poy Rent A Car Yeşilyurt : 3 – 1
Akçay-Gayretköy :       0 – 2
Gaziveren-Zümrütköy: 3 – 1
 
2.GRUP
Akdeniz-Yeşiltepe Ilgaz: 0 – 4
Yeşil Harnıp Kozanköy-Mevlevi: 2 – 2
Çamlıbel-Kalkanlı :       0 – 5
 
3.GRUP
AğırdağBoğaz-Pınarbaşı: 0 – 0
Serhatköy-Şirinevler:    1 – 1
Bahçeli-Alayköy:          0 – 0
 
4.GRUP
Kırıkkale-Aslanköy : 1 – 2 
Yeniceköy-Pergama: 2 – 0
 
5.GRUP
Güvercinlik-Çayönü: 0 – 3
Tuzla-Yenişehir: 0 – 0
Pile-Korkuteli :    1 – 0
 
6.GRUP
Mutluyaka-Ötüken:       2 – 5
Autorite Civisil-Alaniçi:         8 – 1
Tatlısu Seracılar-SFC Boğaziçi:1 – 1
 
7.GRUP
Yarköy-Ergazi: 2 – 2
Bafra-Ardahan: 3 – 1
Dipkarpaz-Kaplıca Karadeniz 61: 2 – 2
 
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