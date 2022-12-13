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Haspolat’ta özel gün yaşandı
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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Motor sporlarının şampiyonları kupalarını alıyor

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), “KITMOK 2022 Güven Sigorta” sezonunun tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Balosu’nu gerçekleştiriyor

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Motor sporlarının şampiyonları kupalarını alıyor
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Güven Sigorta ana sponsorluğunda bu sezon; biri tırmanma olmak üzere dört Enduro yarışı, ikisi Rolling Drag olmak üzere 5 Motodrag yarışı, şampiyona kapsamında olmayan 2 Motokros yarışı ve bu sezon ilk kez yapılan Gymkhana yarışı olmak üzere toplam 12 organizasyon gerçekleştiren Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), 2022 Şampiyonlar Balosu’nu gerçekleştiriyor. Bugün (14 Aralık Çarşamba) Lapta’da bulunan Santa Mare Restaurant’ta yapılacak baloda, KITMOK 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası ve KITMOK 2022 Güven Sigorta Enduro Şampiyonası’nda dereceye girenlere kupaları verilecek. Saat 20.00’den itibaren başlayacak olan organizasyonda Motodrag 600cc Std., 600cc M1, 1000cc Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ile 1000cc M2 Pro sınıflarında ilk üçe girenler ve Enduro MX1A, MX1B, MX1C, MX2A, MX2B, Gençler, ATV, ATV1, ATV2, ATV Kadın sınıflarında ilk üçe girenler kupalarını alacak.
 
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