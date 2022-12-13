Darts Süper Ligi’nde Minareliköy lider

On takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasını LEGEND, Diamond Child, Minareliköy ve Güzelyurt Darts Birliği üç puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne dün (12 Aralık 2022 Pazartesi) oynanan dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasını LEGEND, Diamond Child, Minareliköy ve Güzelyurt Darts Birliği üç puanla kapattı.

Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği- Gönyeli Darts Birliği maçının ertelendiği haftayı Minareliköy 12 puanla zirvede kapattı.

Güzelyurt Darts Birliği sezonun ilk galibiyetini 10-6’lık skorla Mağusa Kültür Derneği deplasmanında elde etti.

Darts Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND- Gönyeli Av.At.K. (11-5)

Cihangir S.K.- Diamond Child ( 3-13)

Minareliköy S.K.- Vadili Darts Derneği ( 13-3)

Mağusa Kültür Derneği-Güzelyurt Darts Birliği (6-10)

DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 4 4 0 0 47 17 12 30

2.Cihangir Av.At.Birliği 3 3 0 0 32 16 9 16

3.LEGEND 4 3 0 1 36 28 9 8

4.Gönyeli Darts Birliği 3 2 0 1 30 18 6 12

5.Cihangir S.K. 4 2 0 2 34 30 6 4

6.Gönyeli Av.At.K. 4 1 1 2 26 38 4 -12

7.Vadili Darts Derneği 4 1 1 2 25 39 4 -14

8.Diamond Child 4 1 0 3 32 32 3 0

9.Güzelyurt Darts Birliği 4 1 0 3 22 42 3 -20

10.Mağusa Kültür Derneği 4 0 0 4 20 44 0 -24



