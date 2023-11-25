Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Boğazköy’de bir yangına giden yangın söndürme aracı, geri dönüş yaparken iki metrelik çukura devrildi, hastaneye kaldırılan dört itfaiyeci taburcu edildi

Boğazköy Bölgesinde, alınan bir yangın ihbarını nedeniyle bölgeye giden arazöz yangın söndürme aracı ile yolda geri dönüş yapıldığı esnada, araç tekerinin yolun sol tarafında bulunan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu, araç sol yan tarafı üzerine devrildi.

Meydana gelen kaza sonucu itfaiye aracında görevli olarak bulunan 4 İtfaiye Mensubu, kontrol maksatlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yapılan muayenelerinin ardından taburcu oldu.

