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Yangına giden itfaiye aracı devrildi

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Boğazköy’de bir yangına giden yangın söndürme aracı, geri dönüş yaparken iki metrelik çukura devrildi, hastaneye kaldırılan dört itfaiyeci taburcu edildi

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Yangına giden itfaiye aracı devrildi
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Boğazköy Bölgesinde, alınan bir yangın ihbarını nedeniyle bölgeye giden arazöz yangın söndürme aracı ile yolda geri dönüş yapıldığı esnada, araç tekerinin yolun sol tarafında bulunan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu, araç sol yan tarafı üzerine devrildi.
Meydana gelen kaza sonucu itfaiye aracında görevli olarak bulunan 4 İtfaiye Mensubu, kontrol maksatlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yapılan muayenelerinin ardından taburcu oldu.
 
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