MotoGP'de heyecan Avusturya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası, Avusturya'da düzenlenecek sezonun 10. etabıyla devam edecek.

Avusturya'nın Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik RedBull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta bugün TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek. Yarış ise 20 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar yapılan yarışlarda DucatiLenovo takımından son şampiyon FrancescoBagnaia 4, Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu MarcoBezzecchi 2, LCR Honda Castrol takımından İspanyol AlexRins, PrimaPramac'tan vatandaşı Jorge Martin ve Aprilia takımının İspanyol pilotu AleixEspargaro birer kez birincilik elde etti.

Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. FrancescoBagnaia (İtalya): 214 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 173

3. MarcoBezzecchi (İtalya): 167

4. Brad Binder (Güney Afrika): 131

5. Johann Zarco (Fransa): 122

