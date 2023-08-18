Süper Lig'de dev randevu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası dev bir kapışmaya sahne olacak. Son şampiyon Galatasaray, yarın(Cumartesi) sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak

Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Sezonu MondihomeKayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak. Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. Son şampiyon, zorlu rakibini yenerek ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor ise 3 puanla haftaya 7. sırada girdi. Bordo-mavililer, İstanbul'dan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

ASLAN'DA ZANİOLO VE TETE FORMA GİYMEYECEK

Galatasaray, Trabzonspor müsabakasında NicoloZaniolo ve Tete'den yararlanamayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile transfer görüşmeleri yürüten ve sakatlığı devam eden İtalyan yıldız Zaniolo, dev karşılaşmada süre almayacak. Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek.

FIRTINA'DA 4 İSİM YOK

Trabzonsporda ise sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Edin Visca, MislavOrsic ve JoaquinFernandez, takımdaki yerini alamayacak.

GALATASARAY SAHASINDA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 17 karşılaşmada mağlup olmadı. İç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 17 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" sahasındaki son 7 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

