MotoGP'de heyecan Almanya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Almanya'da düzenlenecek sezonun 7. etabıyla devam edecek

Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta yarın (17.06.2023) TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek. Yarış ise 18 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 30 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar yapılan yarışlarda DucatiLenovo takımından son şampiyon FrancescoBagnaia 3, Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu MarcoBezzecchi 2 ve LCR Honda Castrol takımının İspanyol pilotu AlexRins bir kez birinci oldu.

Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. FrancescoBagnaia (İtalya): 131 puan

2. MarcoBezzecchi (İtalya): 110

3. Jorge Martin (İspanya): 107

4. Brad Binder (Güney Afrika): 92

5. Johann Zarco (Fransa): 88

