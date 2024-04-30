Aslanköy, Hasan Onalt için oynayacak

Digiturk BTM 2. Lig 4. Grup takımlarından Aslanköy yeni sezon hazırlıklarına devam ederken anı maçlarında hayatını kaybetmiş değerli kişileri de unutmuyor.

Aslanköy bölgesinin değerli işadamlarından merhum Hasan Onalt bu hafta sonu Pazar günü saat 17.00’de Paşaköy Hasan Onalt Stadı oynanacak olan Aslanköy – Pergama maçıyla anılacak.

Konuyla ilgili Aslanköy Kulübünden şu açıklama yapıldı.

“Kulübümüz yeni sezon öncesi hazırlıklarına anlamlı bir turnuva daha düzenleyerek devam ediyor.

Zamansız aramızdan ayrılan, köyümüz ve ülkemizin önemli iş adamlarından ayrıca kulübümüzün ana sponsorlarından Kale Boya ailesinin değerli babası Hasan Onalt adına düzenlemiş olduğumuz, değerli Hasan abimizi saygı ile anacağımız bu turnuvada Pergama SK ile karşılaşıyoruz.

Tüm halkımız davetlidir.”



