Liderlik koltuğu Deniz’in

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında üçüncü yarış geride kaldı.

Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında üçüncü yarış geride kalırken Deniz Fahri liderliğini sürdürüyor. 12. İskele Rallisinden 28 puan toplayan Deniz Fahri, 87 puana yükselerek liderliğini korudu.

İkinci sırada ise Deniz Fahri’nin takım arkadaşı Mustafa Bulutoğluları yer alıyor. 12. İskele Rallisini kazanarak 35 puan toplayarak 77 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında Üçüncülükte ise Cahit Yetkili yer alıyor. İskele Rallisinden 18,6 puan çıkaran Cahit Yetkili’nin, 45,6 puanı bulunuyor.



