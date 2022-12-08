Lefkoşa’da Avrupalı driftçiler lastik yakacak

Drift NEU’nun organize ettiği ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yapacağı yarış, 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek. Cumartesi ve Pazar 2 ayrı yarış şeklinde yapılacak yarış hazırlıklar sürüyor.
Avrupa ve Türkiye’nin en iyileri, Kuzey Kıbrıs şampiyonlarına karşı
Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın uluslararası yarışında dünyaca ünlü yıldız James Deane, Avrupa’nın önemli yıldızları Duane Mckeever ile Tomás Kiely ve Türkiye’den önemli 8 yarışçı ülkemize gelerek Kuzey Kıbrıs’ın şampiyonları; Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş, Kerim Beşok, Akay Akbil ve başarılı Drift pilotlarımıza karşı yarışacaklar.
PROGRAM
9 Aralık 2022 Cuma günü sabah saatlerinde teknik kontroller başlayacak organizasyon 14.00’e kadar serbest antrenmanlarla devam edecek. 14.00-15.00 arası sporcu bilgilendirme toplantısı yapıldıktan sonra 16.00-19.00 saatleri arasında konvoy halinde şehir turu yapılacak ve araçlar Lefkoşa Dereboyu’nda sergilenecek. 10 Aralık 2022 Cumartesi günü 08.00-10.00 saatleri arasında resmi antrenmanlar yapılacak. 10.00-12.00 saatleri arasında sıralama seansı yapılacak. Yerel şampiyonamızın eşleşmelerinin yapılacağı ilk gün 13.00-15.00 saatleri arasında Semi-Pro kategorisi ve 15.00-17.00 saatleri arasında Pro kategorisi eşleşmeleri yapılacak. Avrupa yıldızlarının da mücadele edeceği 11 Aralık 2022 Pazar günü resmi antrenmanlar 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. 12.30-13.00 saatleri arasında tüm pilotlar piste çıkarak seyirciyi selamlayacak ve 13.00-16.00 saatleri arasında nefesleri kesecek büyük mücadele yapılacak. Cumartesi günü giriş biletinin 100 TL, Pazar günü 150 TL olarak açıklandığı organizasyonda iki günlük biletlerin 200 TL olacağı ve girişte temin edilebileceği açıklanırken, 15 yaş altı seyircilerin ücretsiz girebileceği duyuruldu.
Kayıt Listesi:
Pilot Araç
1 James Deane Nissan Silvia S15 Avrupa
2 İbrahim Yücebaş Toyota Soarer KKTC
3 Duane Mckeever Nissan Silvia S13 Avrupa
4 Enver Haskasap Nissan Silvia S15 KKTC
5 Tomas Kiely Nissan Silvia S13 Avrupa
6 Oktay Erülkü Nissan Silvia S13 KKTC
7 Akay Akbil Nissan Silvia S13 KKTC
8 Bekir Özsuzulu Nissan Silvia S15 KKTC
9 Berfu Tutumlu Nissan Silvia S14 TC
10 Celal Erülkü Nissan Silvia S13 KKTC
11 Yusuf Çocuk Nissan Silvia S15 KKTC
12 Onur Gani Nissan Silvia S14 KKTC
13 Ahmet Bağrıaçık Nissan Skyline KKTC
14 Mehmet Çavuş Nissan Silvia S14 KKTC
15 Ahmet Öksüzoğulları Nissan Silvia S13 KKTC
16 Selim İzhakoğlu Nissan Silvia S15 KKTC
17 Şafak Şen Nissan Silvia S14 KKTC
18 Yılmaz Demir Nissan Silvia S13 KKTC
19 Can Yılmaz Nissan Silvia S14 KKTC
20 Kerim Beşok Nissan Silvia S15 KKTC
21 Yaşam Karakurt Nissan Skyline KKTC
22 Amir Abbas Asgary Daryan BMW E36 İran
23 Bora Akıncı Nissan Silvia S15 TC
24 Cem Bora Kalaycıoğlu Nissan Silvia S14 TC
25 Fahim Reza Keykhosravi Nissan Silvia S13 İran
26 Kemal Can Soylu Ford Sierra Cosworth TC
27 Muhammet Yılmaz BMW E36 TC
28 Mustafa Kemal Baran Toyota Chaser KKTC
29 Necip Çağlar Küçükdumlu Nissan Silvia S14 TC
30 Ömer İlhan Sayar Nissan Silvia S13 KKTC
31 Ömer Mert Örs Nissan Silvia S13 TC
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