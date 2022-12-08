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Lefkoşa’da Avrupalı driftçiler lastik yakacak

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Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek Uluslararası yarışı için geri sayım sürüyor. Dünyaca ünlü yıldız James Deane, Avrupa’nın önemli yıldızları Duane Mckeever ile Tomás Kiely ve Türkiye’den yarışçılar ülkemize geldi

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Lefkoşa’da Avrupalı driftçiler lastik yakacak
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Drift NEU’nun organize ettiği ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yapacağı yarış, 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek. Cumartesi ve Pazar 2 ayrı yarış şeklinde yapılacak yarış hazırlıklar sürüyor.
Avrupa ve Türkiye’nin en iyileri, Kuzey Kıbrıs şampiyonlarına karşı
Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın uluslararası yarışında dünyaca ünlü yıldız James Deane, Avrupa’nın önemli yıldızları Duane Mckeever ile Tomás Kiely ve Türkiye’den önemli 8 yarışçı ülkemize gelerek Kuzey Kıbrıs’ın şampiyonları; Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş, Kerim Beşok, Akay Akbil ve başarılı Drift pilotlarımıza karşı yarışacaklar.
PROGRAM
9 Aralık 2022 Cuma günü sabah saatlerinde teknik kontroller başlayacak organizasyon 14.00’e kadar serbest antrenmanlarla devam edecek. 14.00-15.00 arası sporcu bilgilendirme toplantısı yapıldıktan sonra 16.00-19.00 saatleri arasında konvoy halinde şehir turu yapılacak ve araçlar Lefkoşa Dereboyu’nda sergilenecek. 10 Aralık 2022 Cumartesi günü 08.00-10.00 saatleri arasında resmi antrenmanlar yapılacak. 10.00-12.00 saatleri arasında sıralama seansı yapılacak. Yerel şampiyonamızın eşleşmelerinin yapılacağı ilk gün 13.00-15.00 saatleri arasında Semi-Pro kategorisi ve 15.00-17.00 saatleri arasında Pro kategorisi eşleşmeleri yapılacak. Avrupa yıldızlarının da mücadele edeceği 11 Aralık 2022 Pazar günü resmi antrenmanlar 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. 12.30-13.00 saatleri arasında tüm pilotlar piste çıkarak seyirciyi selamlayacak ve 13.00-16.00 saatleri arasında nefesleri kesecek büyük mücadele yapılacak. Cumartesi günü giriş biletinin 100 TL, Pazar günü 150 TL olarak açıklandığı organizasyonda iki günlük biletlerin 200 TL olacağı ve girişte temin edilebileceği açıklanırken, 15 yaş altı seyircilerin ücretsiz girebileceği duyuruldu.
 
Kayıt Listesi:
         Pilot  Araç 
1       James Deane        Nissan Silvia S15          Avrupa
2       İbrahim Yücebaş Toyota Soarer     KKTC
3       Duane Mckeever  Nissan Silvia S13          Avrupa
4       Enver Haskasap  Nissan Silvia S15          KKTC
5       Tomas Kiely        Nissan Silvia S13          Avrupa
6       Oktay Erülkü       Nissan Silvia S13          KKTC
7       Akay Akbil Nissan Silvia S13          KKTC
8       Bekir Özsuzulu    Nissan Silvia S15          KKTC
9       Berfu Tutumlu     Nissan Silvia S14          TC
10     Celal Erülkü        Nissan Silvia S13          KKTC
11     Yusuf Çocuk       Nissan Silvia S15          KKTC
12     Onur Gani  Nissan Silvia S14          KKTC
13     Ahmet Bağrıaçık  Nissan Skyline     KKTC
14     Mehmet Çavuş    Nissan Silvia S14          KKTC
15     Ahmet Öksüzoğulları    Nissan Silvia S13          KKTC
16     Selim İzhakoğlu   Nissan Silvia S15          KKTC
17     Şafak Şen   Nissan Silvia S14          KKTC
18     Yılmaz Demir      Nissan Silvia S13          KKTC
19     Can Yılmaz          Nissan Silvia S14          KKTC
20     Kerim Beşok        Nissan Silvia S15          KKTC
21     Yaşam Karakurt  Nissan Skyline     KKTC
22     Amir Abbas Asgary Daryan  BMW E36  İran
23     Bora Akıncı         Nissan Silvia S15          TC
24     Cem Bora Kalaycıoğlu  Nissan Silvia S14          TC
25     Fahim Reza Keykhosravi       Nissan Silvia S13          İran
26     Kemal Can Soylu Ford Sierra Cosworth   TC
27     Muhammet Yılmaz       BMW E36  TC
28     Mustafa Kemal Baran   Toyota Chaser     KKTC
29     Necip Çağlar Küçükdumlu     Nissan Silvia S14          TC
30     Ömer İlhan Sayar          Nissan Silvia S13          KKTC
31     Ömer Mert Örs    Nissan Silvia S13          TC
 
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