Mağusa Türk Gücü yönetimi bir açıklama yayınlayarak son 6 ay içinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan sorunlara isyan etti

Aksa Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü’nde U 16 futbolcusu Deniz Şeren’inantrenmanda geçirmiş olduğu talihsiz sakatlık sonucunda ayak kaval kemiği kırılması moralleri bozarken, tedavi için gidilen Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan sorunlar MTG yönetimini isyan ettirdi.

Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu, Gazimağusa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ndeki işleyişle ilgili isyan etti, yetkilileri göreve çağırdı.

Sarı yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin Ortopedi Servisi, bu kentin şampiyon sporcularını üzüyor, yaralıyor, acıtıyor" denildi.

MTG Kulübü Sosyal Medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Sporcularımız böylesi bir sağlık sistemini hak etmiyor!

Mağusa Türk Gücü olarak ülke gençliğine yatırım yapıyor, başarılarımızla gururlanıyor, spora katkı sağlıyoruz.

Sporcularımızın sağlığını tüm değerlerin üzerinde tutarken, Gazimağusa Devlet Hastanesi kaynaklı olarak yaşadığımız sorunlar ise bizleri isyan ettiriyor.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin Ortopedi Servisi, bu kentin şampiyon sporcularını üzüyor, yaralıyor, acıtıyor.

Bir gencin kırık kolu için 1 ay sonraya ameliyat tarihi verilmesi nasıl bir anlayıştır?

Uvanç Recaioğlu

15 Temmuzda trafik kazası yaşadı.

Kalça kırığı ameliyatı için ileri tarih verildi, acı içerisindeki sporcumuzu 50.000 TL ödeyerek özelde ameliyat yaptırdık.

Hüseyin Karakuş

A2 maçında eli kırıldı.

Ameliyat tarihi 05.06. 2023 (7 ay sonraya) tarih verildi.

U16 oyuncumuz.

Antrenmanda kaval kemiği kırıldı, ameliyat tarihi 10 gün sonraya verildi.

Bu şartlarda spor yapmak ne kadar mümkündür?

YETKİLİLERİ SPORCU SAĞLIĞI İÇİN TEDBİR ALMAYA, GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ'Nİ DE SPORCULARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ.

Takdiri Size Bırakıyor ve Yineliyoruz: Sporcumuz Böylesi Bir Sağlık Sistemini Hak Etmiyor.”

Mağusa Türk Gücü

Yönetim Kurulu



