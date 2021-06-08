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Lefkoşa rallisinde nesdersan olacak

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Lefkoşa rallisinde nesdersan olacak
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2. yarışı, 3 günlük olarak gerçekleştirilecek.
nesdersan.com Rallisi adı altında 11 – 12 – 13 Haziran’da gerçekleşecek olan rallinin ilk özel etabı, 11 Haziran Cuma Akşamı Girne Kapısında gerçekleşecek.Lefkoşa Türk Belediyesinin de katkıları ile gerçekleşecek olan ve Lefkoşa’nın tarihi yerinde gerçekleşecek olan şehir içi etabı 20.00’da Drift Showları ve 20.30’da Rally Show ile devam edecek.
22 yarış aracının, 10’da şov aracının start alacağı nesdersan.com Rallisinde,Balıkesir, Cemsa, Serdarlı, Meriç ve Görneç etapları da geçilecek.
 
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