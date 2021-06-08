Sana inanıyoruz şampiyon

Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu aldığı davet ile Erzurum da 12 – 13 Haziran da yapılacak 6. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nda ( IAAF PERMİT SPRİNT & RELAY CUP) organizasyonun da yarışacak.

Uluslararası birçok başarıya imza atan Milli Gururumuz Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye olimpik kadro içinde yer alıyor. Ferdi başarılarının yanında Türkiye 4x100 Bayrak Takımının da bir parçası olan Hekimoğlu, 23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşecek olan 32. Yaz Olimpiyat Oyunlarında yer alabilmek için hem ferdi hem de takım olarak büyük bir mücadele ve yoğun temposu içindeçalışmalarınısürdürüyor.

