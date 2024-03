Klasiklerin tekerlekleri Mağusa’da cirilendi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2024 sezonunu Tekerlekler Cirilensin gezisi ile açtı. KTKOD 2024 Near East Bank Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ilk etkinliği olan gezi, İkas Süpermarket sponsorluğunda Gazimağusa’ya yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) geleneksel hale gelen sezonun açılış etkinliği, “Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi” bu yıl 13’üncü kez yapıldı. KTKOD 2024 Near East Bank Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ilk etkinliği olan gezi, İkas Süpermarket sponsorluğunda 24 Mart 2024 Pazar günü yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde toplanan klasik severler, konvoy halinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Gazimağusa’ya gittiler.

Near East Bank’ın şampiyona sponsoru ve İkas Süpermarket’in etkinlik sponsoru olduğu organizasyon yaklaşık 115 araç ve 300’ün üzerinde katılımla gerçekleştirildi. Lefkoşa’dan konvoy halinde Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’na ulaşan klasikler, civar bölgeler ve Mağusa bölgesinden de katılan klasiklerle meydanda sergi pozisyonu aldılar. KKTC Telsim’in iletişim sponsoru olduğu etkinlik ayrıca; CYPDUŞ, Güven Sigorta, Capital Radio ve Amesis Digital Ajans’ın da katkılarıyla yapıldı. Sergiyi gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çekerek hatıra biriktirdiler.

CYPDUS sponsorluğunda Retro Çalgıcılar Grubu’nun da çok güzel bir konser verdiği sergiye Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap da katıldı.