Uluslararası Grand Master Semineri KKTC’de devam ediyor

GTF Uluslararası Grand Master ve Master semineri ve konferansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılıyor.

25 Mart’ta başlayacak ve 31 Mart’ta tamamlanacak seminer ve konferans Lapta Gençlik Kampı’nda gerçekleşiyor.

25 Mart’ta başlayacan kursu GTF içerisinde en yüksek dereceye sahip olan KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu başkanı 9. Dan Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve yardımcısı 9. Dan Grand Master Chris Ghantner veriyor.

30 Mart’ta yapılacak kapanış töreni ve diploma töreni ile tamamlanacak kursa Malezya, Porto Riko, Amerika, Norveç, Güney Afrika, Dominik, Rusya ve Şili’den uluslararası alanda eğitim veren 15 üst düzey antrenörlerin yanı sıra ülkemizden de 8 antrenör katılıyor

