Klasiklerden Asya’ya büyük destek

117 klasik aracın katılımıyla düzenlenen Döveç Group Klasik Otomobil Slalom Yarışına katılan yarışçılar ve klasik severler ciddi oranda bağış yaparak Minik Asya Polat’a katkı sağladılar

MEHMET ADALI İLHAN İNÇAY DİNÇ YÜCEÖZ ---

TURGUT BÜRÜNCÜK 2- MEHMET TAHSİN 3- HÜSEYİN DAMDELEN

ALİ KÖROĞLU 2- ALİ GÜRAN TAHSİN 3- MEHMET TOPEL

MEHMET TOPEL CENK KOFALI MELİH POYRAZLAR ---

ARZU ERTEN SOYDANGAZİ YAĞMUR KARABİBER FATOŞ ARCA ---

MURAT KILIÇ HASAN GÖNENOĞLU KAZIM İZHAKOĞLU

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD)117 klasik aracın katılımıyla düzenlediği Döveç Group Klasik Otomobil Slalom Yarışı, muhteşem bir organizasyonla tamamlandı.Derneğin Yaz aylarındaki klasik otomobil faaliyet sezonuslalom yarışıyla başlarken, yarış KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Döveç Groupof Companies ana sponsorluğunda yapıldı. 117 klasik aracın yanı sıra 20’den fazla 25 yaş üstü araç sahibi ise sadece sergiye katıldı. Sürücülerin pistte hünerlerini sergilediği yarışı, bine yakın kişi izledi. Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla ve DJ Dinç’in müzik setleriyle başlayan yarışın startını Döveç Groupdirektörlerinden Buğra Döveç ve KTKOD Başkanı Burçin Aliusta verdi. İmal yılı en eskiden, en yeniye doğru start alan klasik araçlar pistte hünerlerini sergiledi. Yarışta 12 genç hakem görev alırken, “Genel Klasman” dışında dokuz farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran ekipler, yarış sonrası kupalarını aldılar. Yarışın güçlü arabalarının yer aldığı “Turing Kategorisi” büyük heyecanla izlendi. Birbirinden güçlü araçların nefes kestiği klasmanda yarışan pilotlar, izleyicilerden tam not aldı. İmal yılı 1990’a kadar olan klasik araçlar bu yıl “Genel Klasman” kategorisinde yer alarak heyecanı bir kat daha artırdı. Zorlu yarışı 2018 ve 2019 Slalom Şampiyonu ünvanı da olan 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu kazanarak podyumda zirvede yer almayı başardı. İkincilik, 1970 model Austin Mini ile Coşkun Gürel’in olurken, üçüncülük 1983 model Austin Mini RallyType ile Erdoğan Aşık’ın oldu. “E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Hüseyin Gümüşok, “G Kategorisi”nde Mehmet Adalı, “Kadınlar Kategorisi”nde Arzu Erten Soydangazi, “Turing Kategorisi”nde Ahmet Huri Bağrıaçık, “H Kategorisi”nde Ali Köroğlu, “VW BeetleKategorisi”nde Murat Kılıç,’’ Mini kategorisinde’’ Coşkun Gürel, “BMW E30 Kategorisi”nde ise Mehmet Topel zirvede yer almayı başardı.KTKOD’un 2021 yılının ilk yarış organizasyonu olan slalom yarışın sonunda kupalar sahiplerini buldu. Yarışın ödülleri dernek yönetim kurulu tarafından takdim edilirken, “Genel Klasman” ödüllerini KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Döveç Group direktörü Buğra Döveç takdim etti. Oza Kahve Direktörü Umut Oza da gecede dereceye giren tüm ekiplere Oza Kahve hediye seti takdim etti.Yılın ilk slalom yarışı GelengülProduction aracılığı Devlet televizyon kanalı BRTK 2 kanalında 5 saat boyunca kesintisiz canlı yayınlanarak ülkemizdeki ve tüm dünyadaki klasikseverlere ulaştı. Ayrıca KTKOD Facebook Resmi sayfasından, GelengülProduction ve Kıbrıs Postası Facebook resmi sayfalarından da yarış heyecanı canlı olarak yayınlandı.Henüz 8 aylık küçük bir bebek Asya Polatlı adına kampanya düzenleyen Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ve OZA Kahveleri yarış günü kahve satışlarından elde edilen tüm geliri Asya bebek adına bağışladı. Doğumundan 2 ay sonra SMA Hastalığı teşhisi konan Küçük Asya, 6 aydır makinelere bağlı yaşamını sürdürüyor. Klasik severler ciddi bir oranda bağış yaparak Minik Asya’ya katkı sağladı.Genel Klasman1 – AYKUT SOKULLU – FORD ESCORT MK1 / 19722 - COŞKUN GÜREL – AUSTİN MİNİ / 19703-3 – ERDOĞAN AŞIK – AUSTİN MİNİ / 1983 ---G – KLASMANIF – KLASMANI1 - HÜSEYİN GÜMÜŞOK2 – MURAT KILIÇ ,3 – ZEKİ KIRAÇ ---E – KLASMANIH – KLASMANIBMW E30 KLASMANIBAYANLAR KLASMANITURİNG - KLASMANI1 – AHMET HURİ BAĞRIAÇIK ,2 – HASAN ÖZOK3 – KIYAL SELVİLER ---VW BEETLE KLASMANIMİNİ KLASMANI ---1 – COŞKUN GÜREL2 – ERDOĞAN AŞIK3 – HÜSEYİN GÜMÜŞOK