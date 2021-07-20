Fenerbahçeliler’den, İbrahim Yavuz’a büyük destek

Fenerbahçeliler Derneği 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü ihtişamlı bir balo ile kutlarken geceye katılanlar forma satın alarak, İbrahim Yavuz’a maçlarda kullanması için özel yapım olan tekerlekli sandalye alımına katkı koydular

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü ihtişamlı bir balo ile kutladı.

Dernek düzenlemiş oldukları geceye anlam katarak balo gelirlerini önceden duyurmuş olduğu gibi Fenerbahçe Tekerlekli Basketbol Şubesi Takım Kaptanı Kıbrıslı İbrahim Yavuz’a maçlarda kullanması için özel yapım olan ve ciddi bir maliyeti olan tekerlekli sandalye alımı için bağışlayacağını duyurmuştu.

Organizasyonda atkı satışı ve imzalı forma açık artırmasıda düzenleyen dernek yetkilileri 1 adet imzalı Futbol A Takım formasını açık artırma sonucunda Pia Bella Prestige Hotel direktörü iş insanı Murat Şahin adına ise hotel müdürü İpek E. Gündoğdu, 1 adet üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç’un da imzasının bulunduğu Fenerbahçe Engelli Basketbol Takımı oyuncularının imzaladığı forma ise Arden Gıda Direktörü iş insanı Mustafa Ahmet Raşit ve 1 adet imzalı Fenerbahçe Beko A Takım Basketbol Formasını ise Saber LTD Direktörü iş insanı Ahmet Bayram Sefer satın alarak katkıda bulundu.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin bu anlamlı gecesine ayrıca Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı olan iş insanı Bayar Piskobulu Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım kaptanı İbrahim Yavuz’a profesyonel tekerlekli sandalye alımı için başlattığı kampanyaya katkıda bulundu. Gece boyunca Fenerbahçe marşları ile atkı ve bayrak şov yapılırken kapanışta ise havai fişenk gösterisi yapıldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği ayrıca gecede içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarınıda dikkate alarak balo katılımcılarından son 72 saatlik pcr ve antijen kontrolünün yanısıra 72 saatlik test sonucu olmayanların ise yemek girişinde ücretsiz antijen kontrolününde yapılmasını sağladı.

