Klasikler Türkiye İş Bankası slalom yarışı ile piste çıkıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında olan ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 3 yarış olarak planlanan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, 19 Temmuz 2023 Çarşamba akşamı, CemsaSporting Center’de başlıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dördüncü etkinliği olan “Türkiye İş Bankası Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ilk yarışı, 19 Temmuz 2023 Çarşamba akşamı CemsaSporting Center’de yapılacak.

SLALOM ŞAMPİYONASININ ADI TÜRKİYE İŞ BANKASI OLDU

Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası takviminde olan fakat ayrı organize edilen slalom şampiyonası, Türkiye İş Bankası Kuzey Kıbrıs Bölge Müdürü Serhan Akşahin ve Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu tarafından imzalanan antlaşma ile resmiyet kazandı ve Slalom şampiyonasının adı “Türkiye İş Bankası 2023 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” oldu.

Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 2023 Slalom Şampiyonası’nın ilk ayağı ve Klasik Otomobil Sergisi’nde saat 18.00’den itibaren klasik araçlar sergi alanında toplanmaya başlayacak. Saat 19.30’da ise Slalom yarışı start alacak. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da 3 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarında, genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; E, F, G, H ve Turing kategorileri olacak. Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de her yıl olduğu gibi bu yıl da olacak.

2 FARKLI PİST ŞEKLİNDE YARIŞLAR OLACAK

CYP Duş, Güven Sigorta, CapitalRadio ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla yapılacak slalom yarışında klasik severler CemsaSporting Center pisti içerisinde hazırlanmış iki pist şeklinde yarışacaklar. A pistinde klasikler, daha süratli ve uzun olan Extreme pistinde ise Turing klasmanı yarışçıları mücadele edecek. Her yıl olduğu gibi 1 araç ile 2 kişi kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecekler.



Kategoriler:

1.Genel Klasman

2.E Klasmanı ( 1946-1960)

3.F Klasmanı (1961-1970)

4.G Klasmanı (1971-1980)

5.H Klasmanı (1981-1991)

6.Turing Klasmanı (1992 sonrası )

7.Kadınlar Klasmanı

8.VW Cup

9.Mini Cup

10.Mercedes Cup

11.Ford Cup

12.BMW Cup

