Erten, Soyerspor oyuncularıyla buluştu

Anadolu Efes forması giyen ülkemiz sporcularından Erten Gazi dün Soyerspor Kulübünün alt yapısını ile buluştu. TED Koleji Spor Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Erten Gazi sporcular ile aileleri ile sohbet ederek onlara deneyimlerini aktardı. Erten Gazi daha sonra çocuklarla çeşitli yarışmalar yaptırarak kazananlara Anadolu Efes formaları ve şapkalarından hediye etti. Soyerspor Kulübü de Erten Gazi’ye takımın Ti-Shırt’ü hediye etti.



